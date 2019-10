Ruotsin komissaariehdokas Ylva Johansson kertoo tv-ohjelma Agendan haastattelussa haluavansa ”pakottavaa solidaarisuutta” siirtolaisten taakanjakoon EU:ssa. Johansson on ehdolla muun muassa maahanmuutosta vastaavaksi sisäasioiden komissaariksi.

Viime viikolla hän sai EU:n parlamentilta laiskanläksyjä, sillä mepit eivät olleet tyytyväisiä hänen vastauksiinsa, vaan katsoivat niiden jääneen liian pintapuolisiksi.

”Minusta on ehdottoman tärkeää, että meillä on pakottavaa solidaarisuutta [tvingande solidaritet] EU-maiden kesken. Kun meillä on yhteiset ulkorajat, pitää meillä on yhteinen järjestelmä pakolaisten vastaanottamiseen”, Johansson sanoo nyt.

EU:ssa suuri pakolaisiin liittyvä kysymys on, pitäisikö heitä jakaa tasaisemmin eri EU-maiden kesken vai pitääkö vastaanottamisen perustua vapaaehtoisuuteen.

Jo parlamentin kuulemisessa Johansson painotti, että ”solidaarisuusmekanismi ei ole vapaaehtoinen”. Samalla hän kuitenkin korosti, ettei EU:n komissio voi pakottaa maita vastaanottamaan siirtolaisia.

Euroopan parlamentin tentissä mepit esittivät Johanssonille 25 kysymystä, joista 13 Johansson vastasi ”palaavansa myöhemmin” asiaan. Kaikkiaan hän käytti termiä ”come back” 16 kertaa.

Viimeisen kysymyksen saanut portugalilaismeppi Paulo Rangel hermostui Johanssonin vastauksiin niin, että hän viiltävään sävyyn huomautti ruotsalaiselle komissaariehdokkaalle, että tämä on ”vaarassa tulla tunnetuksi ’comeback-komissaarina’, koska keskeisissä kysymyksissä olet systemaattisesti vastannut palaavasi asiaan”.

Agendan haastattelussa Johansson kiisti, että kuuleminen olisi mennyt jotenkin pieleen.

”Tämä on erittäin vaikea salkku, koska puolueet ovat maahanmuuttokysymyksissä niin kaukana toisistaan ja niin on ollut pitkään. Se herättää vahvoja tunteita ja puolueilla on selkeät kannat. Minun tehtäväni on löytää kompromissi, joka saa taakseen laajan enemmistön”, Johansson sanoo.

”Tätä on kuvattu hyvin vaikeaksi tehtäväksi ja siksi ei ole ehkä niin ihmeellistä, että monet puolueet haluavat täsmällisiä vastauksia eri kysymyksiin, joita en välttämättä tässä yhteydessä pysty antamaan.”

Taas uusi ”come back -vastaus”

Jos Euroopan parlamentti joutui viime viikolla tyytymään ”palaan myöhemmin” -vastauksiin, saivat myös tv-katsojat Ruotsissa sunnuntaina tyytyä samanlaiseen vastaukseen siitä, mitä Johanssonin tarkoittama ”pakottava solidaarisuus” käytännössä merkitsisi.

”En usko, että meillä voi olla vapaaehtoisuuteen perustuvaa järjestelmää, vaan meillä täytyy olla järjestelmä, jossa kaikki ovat solidaarisesti mukana pakolaisten vastaanottamisessa.”

”Mitä se tarkoittaa? Eikö kaikkien siis olisi pakko ottaa vastaan pakolaisia?” kysyy Agendan toimittaja Anders Holmberg.

”Me palaamme tähän kysymykseen”, Johansson vastasi tukeutuen jo vakiovastaukseensa parlamentissa.