Hollannin keskuspankin johtaja, Euroopan keskuspankin EKP:n neuvostn jäsen Klaas Knot arvioi EKP:n aloittavan ohjauskorkojen nostamisen jo kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä eli loka-joulukuussa.

”Henkilökohtaisesti uskon ensimmäisen korotuksen koittavan tämän vuoden neljännen neljänneksen aikoihin”, Knot kommentoi hollantilaiselle tv-kanavalle antamassaan haastattelussa, josta myös Bloomberg uutisoi.

Seuraavan koronnoston hän arvelee koittavan ensi vuoden keväällä. Knot myös arvioi korotusten olevan kerrallaan 25 korkopisteen (0,25 %) suuruisia.

Knot edustaa rahapolitiikasta päättävässä EKP:n neuvostossa inflaatioon tiukasti suhtautuvaa haukkamaista linjaa. Hän kommentoi euroalueen inflaation olevan tällä hetkellä liian voimakasta ja pysyvän yli neljässä prosentissa suurimman osan kuluvaa vuotta.

EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde viesti tämän viikon torstaina mahdollisuutta ennakoitua aikaisempiin koronnostoihin. Lagarde piti 2022 tapahtuvaa nostoa kuitenkin epätodennäköisenä.

Ennen korkojen nostoa EKP:n on tarkoitus ajaa alas nykyiset osto-ohjelmat, joilla se on elvyttänyt markkinoita. Markkinat olettavat EKP:n kuitenkin toimivan nopeasti, sillä viime kuukausien inflaatio on ylittänyt keskuspankin omat, joulukuussa päivitetyt, inflaatio-odotukset.

Suomessa varoitellaan jo EKP:n rahapolitiikan vaikutuksista asuntolainojen korkoihin. Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen arvioi EKP:n torstain kokouksen jälkeen, että asuntolainojen korot voivat kohota jo puolen vuoden sisällä.

”Markkinat hinnoittelevat 12 kuukauden euriborin kapuavan plussalle kesällä. EKP:n kellossa on aivan uusi sointi. Inflaatiohuolista vallitsee yksimielisyys ja rahapolitiikan kiristäminen on kohta vain ajoituskysymys”, hän tviittasi.

Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich puolestaan on kuvaillut EKP:n uutisia ”varsinaiseksi pommiksi” asuntovelallisille.

