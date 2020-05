Ely-keskusten ja Business Finlandin koronavirustilanteeseen liittyvien kehitystukien haut suljetaan samassa yhteydessä, kun uutta yritysten kustannustukea koskeva hallituksen esitys annetaan. Hallitus tiedotti yritystukikokonaisuudesta torstaina.

”Ne palaavat omaan varsinaiseen tehtäväänsä”, elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) sanoi Business Finlandista ja Ely-keskuksista.

Business Finland ja ELY-keskukset käsittelevät normaalisti kaikki hakemukset, jotka ovat saapuneet koronatukien hakujen voimassaoloaikana. Hakujen sulkemisen jälkeen Business Finland ja ELY-keskukset rahoittavat yrityksiä normaaleilla rahoitusinstrumenteilla.

”Business Finlandin ja ELY-keskusten myöntämät tuet ovat olleet tarpeellisia, sillä Suomi tarvitsee uutta kasvua ja liiketoimintaa koronakriisistä selviämiseen. On hyvä, että yritykset pyrkivät kehittämään liiketoimintaa myös kriisin aikana. Nyt kun yrityksen kustannuksiin ja akuuttiin tilanteeseen saadaan uusi tukimuoto, on perusteltua sulkea vastaavat haut muualta”, Lintilä sanoo.

Uusi tuki

Hallitus on linjannut, että yrityksille tulee toimialasta riippumaton kustannustuki. Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Se kohdentuu ”kaikkein eniten koronasta kärsiviin yrityksiin ja toimialoihin”.

”Uudella kustannustuella haluamme estää yritysten konkurssiaallon ja työpaikkojen menetykset. Tavoitteena on edesauttaa yritysten nopeaa toipumista koronakriisistä ja välttää lomautusten muuttuminen irtisanomisiksi. Suomessa suorien tukitoimien painopiste on ollut tähän asti kehittämistuissa. Tarvitsemme suoraa toimialariippumatonta kustannustukea yritysten toiminnan varmistamiseen lyhyellä aikavälillä”, Lintilä sanoo tiedotteessa.

Valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk) mukaan laki yritysten kustannustuesta valmistellaan pikaisella aikataululla yhdessä työ- ja elinkeinoministeriössä ja valtiovarainministeriössä. Tuki haetaan Valtiokonttorista, ”mikä tuo hakuun nopeutta”.

Jatkovalmistelussa määritellään, kuinka paljon liikevaihdon on täytynyt tippua, jotta yritys on oikeutettu tukeen. Tuki on tarkoitettu yrityksen kiinteisiin kuluihin ja vaikeasti sopeutettaviin palkkakustannuksiin, joiden korvaustasot tarkennetaan valmistelun edetessä.

Tuen suuruus täsmentyy myöhemmin, mutta tuen voi saada kahdelta kuukaudelta.

Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa, mutta muut suorat tuet vähennetään kustannustuesta.