Imitaattorina tunnettu näyttelijä Jarkko Tamminen ja tapahtumamarkkinoinnin vaikuttaja Petri Roivainen ovat pyörittäneet jo puoli vuotta yritystä, joka tekee tuloksensa live stream -keikkailulla.

Roivainen ja Tamminen perustivat viihdetoimisto Superstar Agencyn keskellä koronakriisiä, kun musiikki- ja viihdealan esiintymistilaisuudet katosivat yksi toisensa jälkeen pandemiarajoitusten takia.

Nyt Superstar välittää esiintyjiä yksinomaan yritystilaisuuksiin. Roivaisen mukaan Suomesta puuttui tyystin yrityksiin keskittyvä alan toimisto.

”Viime syksynä huomasimme, että yritykset ovat kiinnostuneita tarjoamaan työntekijöilleen muutakin sisältöä kuin Teams-kokouksia. Ne etsivät korona-aikana turvallisia tapoja luoda yhteisöllisyyttä ja viihdykettä työntekijöille ja asiakkailleen”, toimitusjohtaja Roivainen kertoo.

Roivainen kuului vielä viime vuonna tapahtumamarkkinointitoimisto Tapauksen omistajiin. Hän lähti yhtiöstä keväällä 2020.

Superstarin artistilistalla on sekä Warner Music Liven artisteja että joukko suomalaisia koomikoita ja juontajia. Tällä hetkellä yhtiö on keskittynyt lähes yksinomaan live stream -esiintymisiin ja virtuaalikeikkoihin. Niitä on keikoista yli 90 prosenttia.

Roivaisen mukaan puolessa vuodessa yhtiö on onnistunut kääntämään toimintansa voitolliseksi ja sen liikevaihto on noussut miljoonaan euroon. Yhtiö on järjestänyt tähän mennessä pari sataa keikkaa. Vakituisia työntekijöitä on neljä.

”Jos samalla tahdilla jatkuu, vuositasolla lähestymme 2,5–3 miljoonan euron liikevaihtoa. Koronatilanne voi kuitenkin vaikuttaa, kun rajoitukset ja tautitilanne voivat muuttua nopeasti suuntaan tai toiseen”, Roivainen arvioi.

Hän huomauttaa, että yritykset suunnittelevat tällä hetkellä vasta kevään tapahtumia, kun normaalisti nyt suunniteltaisiin syksyn tai jopa ensi vuoden tapahtumia. Se tuo kasvuodotuksiin ja toiminnan suunnitteluun oman epävarmuutensa.

Ei korvaa perinteistä keikkailua

Music Finland kertoi alkuvuodesta, että viime vuonna elävän musiikin arvo laski arviolta 243 miljoonalla eurolla. LiveFin ry arvioi koronakriisin ja kokoontumisrajoitusten moukaroiman elävän musiikin yksityissektorin tulonmenetyksiksi yhteensä 360 miljoonaa euroa, kun huomioidaan tapahtumanjärjestäjien liikevaihdon lasku.

Live stream -keikat eivät työllistä bändejä ja esiintyjiä samalla tavalla kuin perinteinen keikkailu. Roivaisen mukaan etäkeikat voivat korkeintaan tuoda osalle esiintyjistä hieman helpotusta koronakriisissä, eivät ratkaista koronakriisin ja esiintymisrajoitusten ongelmia.

”Toimialan tilanne on todella huono, enkä halua vähätellä sitä. Isossa kuvassa katsottuna meidän yrityksemme on pisara meressä”, hän sanoo.

Live stream -keikka ei voi korvata live-esiintymistä toimialan näkökulmasta, sillä etäkeikoilla työtä on tarjolla pienemmälle joukolle ihmisiä. Lähes kaikki tapahtuman oheispalvelut jäävät pois. Lisäksi etäkeikoissa esimerkiksi teknisen osaamisen vaatimukset ovat erilaiset. Näin osa alan ammattilaisista rajautuu keikkojen ulkopuolelle.

”Isoja kärsijöitä esiintyjien lisäksi ovat koronakriisissä muusikot ja teknikot”, Roivainen sanoo.

Roivaisen mukaan jopa bändien kokoonpanoja voidaan joutua muuttamaan, jotta videoitu esitys välittyisi yleisölle toivotulla tavalla. Yritysten järjestämät live stream -keikat ei hänen mukaansa taivukaan kovin helposti esimerkiksi suurien bändien esiintymisiin, koska studiossa on yleensä muutakin ohjelmaa.

Tähtäimessä läsnäkeikat

Roivaisen mukaan tulevaisuudessa Superstar laajentaa toimintaansa ohjelmamyynnissä myös live-esiintymisiin.

Hän kuitenkin uskoo, että yritysten live stream -keikat eivät täysin häviä lähitulevaisuudessa, vaikka koronakriisi hellittäisi jo kesällä.

”Uskon, että yritykset palaavat viimeisinä suuriin tapahtumiin. Hybridimalli voi olla mahdollinen: osa porukasta on livenä ja osa etäyhteyden päässä.”

