Suomessa nähdään syksyllä koronaviruksen toinen tartunta-aalto, yhteensä kolme Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lääkäriä arvioi.

”Valitettavasti pidän ja kollegatkin pitävät sitä todennäköisenä”, Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen sanoo. Hän perustaa arvionsa siihen, että rajoitustoimia on purettu, mutta niiden tilalle ei juuri ole luotu tartuntoja ehkäiseviä toimia.

Apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen Husin epidemologisesta yksiköstä on samaa mieltä.

”Todennäköisesti toinen aalto tulee, jos ihmiset eivät noudata varotoimia.”

Lehtonen ja Ruotsalainen nostavat esiin rajoitusten nopean purkamisen ja esimerkiksi yökerhojen avaamisen ilman suunnitelmaa sisätilojen tiiviissä tunnelmissa leviävien tartuntojen ehkäisystä.

”Kysymys on siitä, alkaako meillä olla paljon tilaisuuksia, joissa yksittäinen supertartuttaja pystyy levittämään tautia”, Lehtonen sanoo.

Syksyllä altistuksia voi tapahtua yökerhojen ja juhlien lisäksi myös ulkomaanmatkalla, oppilaitoksissa, joukkoliikenteessä ja työpaikoilla. Ihmisjoukoissa liikkuneen tartuttajan aikaansaamien altistusten jäljittäminen on erittäin vaikeaa, koska hän tuskin osaa nimetä, keiden lähellä on viettänyt aikaa.

Ruotsalainen ihmettelee rajoitusten nopeaa purkamista, sillä seuraukset nähdään tartuntaluvuissa ja sairaalahoitoon joutuneiden määrässä vasta 2–4 viikon kuluttua. Hänen mielestään myös Suomen terveysviranomaisten pitäisi suositella maskien käyttöä ruuhkaisilla paikoilla, kuten joukkoliikenteessä syksyllä, kun työmatkalaiset palaavat kulkuvälineisiin.

Otollinen pohja väestössä

Myös Husin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen arvioi, että tapausten määrä todennäköisesti kasvaa. Hän huomauttaa, ettei toiselle aallolle ole virallista määritelmää.

Järvisen mukaan Suomessa on otollinen pohja hallitsemattomalle tartuntojen leviämiselle, sillä virusta on nyt maailmassa enemmän kuin koskaan, eikä väestöä suojaa rokote tai aiemmin sairastettu tauti.

Suomalaiset käyvät nyt ahkerasti testeissä, mistä voi Järvisen mukaan päätellä, että infektioita on liikkeellä.

”Jotain leviää pisaratartuntana, mikä kuvastaa sitä, että koronan leviämiselle on edellytykset.”

Lehtosen mukaan viitteitä toisesta aallosta on jo nähtävissä, sillä päivittäiset tartuntamäärät ovat viime viikosta alkaen hieman kasvaneet. Hän arvioi, että tartuntamäärien kasvu on seurausta rajoitustoimien poistosta.

”2–3 viikkoa on realistinen viive, eli nyt näkyy ravintoloiden aukeamisen seuraukset. Kahden viikon päästä näkyy yöelämän avaaminen.”

Tartuntamäärät laskevat, vaikka rajoituksia avataan

Järvisen mukaan koronatartuntojen ensimmäinen aalto on jo pitkään ollut Suomessa ohi, sillä määrät alkoivat laskea pääsiäisenä. Samoin on käynyt monessa muussa Euroopan maassa, mikä Järvisen mukaan saattaa olla merkki kausivaihtelusta, jollaista on havaittu muillakin koronaviruksilla. Tällöin virus leviäisi kesällä heikommin kuin talvella.

Suomessa ei ole heinäkuussa tarvinnut mennä kuin lähimmän taajaman keskustaan havaitakseen, että ihmiset ovat höllänneet omaa eristäytymistään.

Sekä Lehtosen että Järvisen mukaan mahdollinen toinen aalto on kohtalokkaampi, jos suomalaiset eivät jaksa enää eristäytyä.

”Influenssaepidemioita jos katsoo, toiset ja kolmannet aallot ovat olleet tappavampia, koska ihmiset eivät enää pelkää,” Järvinen sanoo.

Kansalaiset vastuussa

Jos viruksen määrä Suomessa kasvaa kesän loppua kohden, myös toisen aallon riski kasvaa, sillä syksyllä suomalaiset palaavat töihin, kouluun ja päiväkoteihin. Kun ihmiset tapaavat enemmän toisiaan, virus leviää eristäytymisaikaa helpommin.

Jos kausivaihtelu pätee uuteen koronavirukseen, tartuntojen määrä kasvaa, mitä lähemmäs talvea mennään. Lääkäreiden mukaan toista aaltoa pitää syksyllä pyrkiä ehkäisemään samalla tavoin kuin nyt: hyvällä käsihygienialla, turvaväleillä, sairaana kotiin jäämisellä ja tartuntaketjujen mahdollisimman varhaisella katkaisemisella.

Suomen koronastrategia nojaa siis tällä hetkellä voimakkaasti kansalaisten kykyyn huolehtia siitä, etteivät he levitä virusta.