Oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo katsoo, että Suomessa pitäisi leikata työttömien sosiaalitukia ja keventää työssäkäyvien verotusta.

”Ajamme sosiaalitukien leikkaamista, jotta työn vastaanottaminen kannattaisi nykyistä enemmän. Tämä on oikea hetki tehdä rakenteellisia uudistuksia sosiaaliturvaan ja verotukseen. Meillä on edelleen työvoimapula tämän kaiken keskellä, ja rakenteellinen työttömyys on suurta. Meidän pitäisi saada saada sadat tuhannet työttömät ja kymmenettuhannet avoimet työpaikat kohtaamaan”, Orpo sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa lauantaina.

”Mutta kaikkeen ei ole nyt varaa, joten valintoja on tehtävä. Me haluamme keventää ansiotuloverotusta, jotta ihmisille jäisi jonkin verran enemmän käteen rahaa, jolla pärjätä kasvaneiden laskujen kanssa”, hän jatkoi.

Pääministeripuolue SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen tyrmää sosiaalitukien leikkauksen.

”Monella suomalaisella on nyt todella vaikeaa kohonneiden arjen kustannusten vuoksi. Erityisen kipeästi hintojen nousu osuu pienituloisiin ja työttömiin, jotka ovat olleet jo valmiiksi tiukoilla. Kun taustalla on vielä suomalaisia niin henkisesti kuin taloudellisestikin kuormittanut koronapandemia, kuulostaa kokoomuksen Petteri Orpon vaatimus sosiaaliturvaleikkauksista rajulta ja kohtuuttomalta”, hän vastaa tiedotteessaan.

Mäkynen huomauttaa, että Suomessa on suuri määrä työttömiä työnhakijoita, jotka eivät yrityksistään huolimatta ole onnistuneet työllistymään esimerkiksi puuttuvan osaamisen tai korkean iän vuoksi. Hän sanoo, että työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta leikkaaminen ei auta näitä ihmisiä työllistymään, vaan päinvastoin pahentaa heidän ahdinkoaan entisestään.

”Pienituloisilta leikkaamisen sijasta nyt on löydettävä tapoja, joilla ihmisten pärjäämistä helpotetaan hintojen noustessa. Yksi vaihtoehto on ensi vuodenvaihteesta aikaistettu indeksikorotus eläkkeisiin ja etuuksiin. Tärkeää on, että tuki kohdennetaan oikeudenmukaisesti heille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Hyvätuloisten ostovoiman parantamista ei voida rahoittaa heikoimmassa asemassa olevien kustannuksella.”

