Yhdysvaltain ilmavoimien Boeing RC-135W Rivet Joint -signaalitiedustelukone lensi aiemmin tänään Suomen yllä. Kone teki kuviota jotakuinkin reitillä Kouvola–Joensuu–Rovaniemi, verraten lähellä itärajaa siis.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Suomessa Lentoposti.fi.

Puolustusvoimat (PV) tiedotti aiemmin päivällä, että se toteuttaa keskeisten kansainvälisten kumppanimaiden kanssa valvontalentoja Suomen ilmatilassa, ja ensimmäinen näistä lennoista toteutetaan tänään.

PV:n mukaan Suomen sotilaallisessa turvallisuustilanteessa tai -ympäristössä ei lähiaikoina ole tapahtunut muutoksia, vaan kumppanimaiden kanssa toteutettava lentotoiminta on suunnitelmallista sekä osa normaalia kahden- ja monenvälistä yhteistyötä.

Lennot kehittävät Puolustusvoimien kansainvälistä yhteensopivuutta, parantavat yhteistä tilannetietoisuutta ja vahvistavat kansallista puolustusta. Lennot ovat osoitus molemminpuolisesta sitoutumisesta puolustusyhteistyön kehittämiseen.

Lentojen yksityiskohtia ei PV operaatioturvallisuussyistä kertonut. Rivet Joint toki lentää Suomessa transponderi päällä, eli kone on seurattavissa internetistä löytyvistä lennonseurantapalveluista.

Puolustusvoimien mukaan lentoja tullaan suorittamaan Suomen ilmatilassa tulevaisuudessakin ja lentoja tullaan tekemään erityyppisillä ilma-aluksilla, niin miehittämättömillä kuin miehitetyilläkin.

Lennot suoritetaan kansallisessa ohjauksessa ja valvonnassa, Suomen kansallisen lainsäädännön ja määräysten mukaisesti.

Rivet Joint lensi Suomessa 23.3.2023.

Rivet Joint on pitkän linjan signaalitiedustelukone, joka on ollut Yhdysvaltain ilmavoimien käytössä jo 1960-luvulta alkaen. Kone on rakennettu Boeingin sotilaskuljetuskone C-135:n pohjalle, joka taas on rakennettu Boeing 707:n prototyyppikone 367-80:n pohjalle.

Rivet Joint lentää maksimissaan 15 kilometrin korkeudessa, ja sen laitteisto sekä maksimissaan noin 30 hengen miehistö kykenee Yhdysvaltain ilmavoimien mukaan tuottamaan ”lähes” reaaliaikaista tiedustelutietoa ja -analyysia.

Kone tarkkailee, tunnistaa ja paikantaa signaaleita sähkömagneettiselta spektriltä, siis oletettavasti esimerkiksi tutkien ja elso-laitteiden signaaleita sekä radioviestintää.

Yhdysvalloilla on 22 koneyksilöä, briteillä kolme.