Britannian pääministeri Boris Johnson on laatinut kuuden kohdan toimintasuunnitelman, jolla voidaan hänen mukaansa painostaa Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia vetäytymään Ukrainasta. Johnsonin mukaan Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan on tulossa ”sotarikosten ja käsittämättömän väkivallan kampanja”.

”Vladimir Putinin on epäonnistuttava. Ei riitä, että ilmaisemme tukemme sääntöihin perustuvalle kansainväliselle järjestykselle, vaan meidän on myös puolustauduttava jatkuvilta yrityksiltä muuttaa sääntöjä sotilaallisella voimalla. Koko maailma katsoo meitä. Tuomarimme eivät ole tulevaisuuden historioitsijat, vaan Ukrainan kansa”, Johnson kirjoittaa The New York Timesissa.

Hän katsoo, että maailman poliittisten johtajien tulisi yhdessä mobilisoida "kansainvälinen humanitaarinen liittouma" Ukrainaa varten. Lisäksi heidän olisi myös tuettava Ukrainaa sen pyrkimyksissä huolehtia omasta puolustuksestaan.

Johnsonin mukaan myös talouspakotteita Venäjää vastaan on kovennettava ja kansainvälisen yhteisön on vastustettava Venäjän pyrkimyksiä normalisoida toimiaan Ukrainassa.

”Pyrkimystä sodan diplomaattiseen ratkaisuun on jatkettava, mutta vain niin, että Ukrainan laillinen hallitus osallistuu siihen täysimääräisesti”, Britannian pääministeri katsoo.

Lisäksi hän katsoo, että myös Nato-maiden on välittömästi aloitettava puolustuksensa vahvistaminen.

Britannian varapääministeri Dominic Raab varoitti sunnuntaina kriisin pitkittymisestä. Hän sanoi BBC:n mukaan, että konflikti tulee kestämään ainakin kuukausia, mahdollisesti vuosia.