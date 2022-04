Oppositiopuolueet kokoomus ja perussuomalaiset kritisoivat hallitusta liiallisista menojen lisäyksistä ja velanotosta, kun taas hallituspuolueet perustelivat toimiensa tarpeellisuutta, kun eduskunta keskusteli julkisen talouden suunnitelmasta tiistaina.

”Hallituskausi on mennyt menoja lisäillessä. Kaikki velaksi. Menoja lisättiin vaalikauden alussa. Koronapandemiassa menoja lisättiin, Venäjän hyökättyä Ukrainaan menoja lisätään. Riskeihin on reagoitu, ja lisätty on – sinnekin mikä ei ole välttämätöntä”, kokoomuksen Janne Sankelo kritisoi hallituksen ”kriisitietoisuutta” medialle toimitetun ryhmäpuheenvuoron mukaan.

”Yksi sokea piste riskitietoisuudessa on: julkisen velkaantumisen kasautuvat riskit. Korkotaso on nousussa. Rahalle tulee hintaa ja päättymätön velkaantuminen on aito, oikea ja konkreettinen riski. Yhteiskunnan taloudellinen kriisinkestokyky heikkenee”, Sankelo jatkaa.

Kokoomuksen mielestä on perusteltua siirtää puolustuksen ja turvallisuuden lisäpanostukset kehysten ulkopuolelle, kuten hallitus teki. Sankelon mielestä kaikkien kehyksen ulkopuolella olevien menojen ei kuitenkaan pitäisi siellä olla.

”Esimerkiksi: miten kosteikkoviljelyn edistäminen turvaa ruuantuotantoa tai miten sähköautojen hankintatuet liittyvät akuuttiin tarpeeseen vahvistaa puolustusta? Ei sodalla voi perustella mitä tahansa velaksi tehtävää menolisäystä”, hän sanoo.

Perussuomalaisten Jari Koskela sanoi tiedotusvälineille toimitetussa ryhmäpuheenvuorossa, että seuraavalle hallitukselle on jäämässä ”ennennäkemätön velkasotku”.

”Kallis ja tarpeeton oppivelvollisuusuudistus on peruttava. Kehitysapua on leikattava ja sitä on suunnattava uudelleen. Näitä varoja olisi syytä käyttää ukrainalaisten pakolaisten auttamiseen täällä Suomessa ja humanitääriseen apuun paikan päällä. Kehitysapu Venäjän toimia tukeviin maihin on syytä lopettaa välittömästi”, Koskela vaatii.

Kokoomuksen tavoin perussuomalaiset kannattaa panostuksia maanpuolustukseen ja asevoimiin.

”Meidän pitää irrottautua heti venäläisestä tuontienergiasta. Se on moraalisesti ainoa vaihtoehto”, sanoi Koskela.

Perussuomalaiset panostaisi turvealueisiin ja metsiin.

Pääministeripuolue SDP:n Johannes Koskinen puolusti ryhmäpuheenvuorossaan panostuksia.

”Vuosi sitten sovitusta kehystasosta pidetään kiinni, mutta kehyssääntöön tehdään poikkeus, joka kattaa puolustuskykymme nostamiseen, Ukrainan pakolaistilanteen hoitamiseen ja energian huoltovarmuuteen liittyvät menot”, Koskinen totesi.

”Oikeistovaihtoehto olisi ollut tehdä kasvavan epävarmuuden oloissa syvät ja kansaa jakavat leikkaukset. SDP:n ryhmä katsoo, ettei ole oikein tai talouden näkökulmasta viisasta leikata pienituloisten toimeentuloa. Varsinkaan nyt kun kriisin kiihdyttämä inflaatio muutenkin syö kansalaisten ostovoimaa ja tarvitaan päinvastoin kohennusta arjen toimeentuloon. Siksi hallitus aikaistaa indeksikorotuksia ja keventää eläkeläisten verotusta”, Koskinen sanoi.

SDP:n mielestä suuret leikkaukset Suomen kansainväliseen apuun olisivat ”harkitsematonta omaan nilkkaan osuvaa itsekkyyttä ja erityisen lyhytnäköisiä tilanteessa, jossa rajusti nouseva ruuan hinta voi pahentaa epävakautta ja muuttopaineita köyhyyden pesäkkeissä”.

Velkaa joudutaan edelleen ottamaan, myönsi keskustan Arto Pirttilahti keskustan ryhmäpuheenvuorossa.

”Talouden tasapainottamiseksi teemme kuitenkin myös pysyviä menovähennyksiä. Valtion tuloja ja menoja pitää tulevaisuudessa edelleen tasapainottaa”, Pirttilahti sanoi.

”Korviin ovat särähtäneet kokoomuksen ja perussuomalaisten puheet, että ensin koronaa ja nyt sotaa käytetään ’verukkeena’ velkaantumiseen. Kuka käyttäisi näin vakavia asioita verukkeena mihinkään? Velkaa joudutaan ottamaan, jotta Suomi selviytyy. Politiikkaa pitää tehdä ajassa. Siitä on lähdettävä mihin on tultu. Hoidetaan nyt yhdessä isänmaan asioita”, Pirttilahti sanoi.

