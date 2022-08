Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkösen mielestä kyse ole vain työmarkkina-asiasta. ”Sote-rahoituksessa on mittava lovi ja vain muutaman kuukauden päästä valtiovalta vastaa siitä. Päättäjän on yhä vaikeampi paeta vastuuta”, hän sanoi tiedotteessa.

Muun muassa hoitajia edustavat ammattijärjestöt Tehy ja SuPer ovat antaneet lakkovaroituksen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin ja Oulun kaupungin kotihoitoon.

Järjestöjen näkökulmasta niiden tavoite on vauhdittaa neuvotteluja.

Lakko koskee Oulun yliopistollisen sairaalan Tehohoitokeskuksen aikuisten teho-, tehovalvonta- ja valvontahoitoyksikköä ja Oulun kaupungin Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen Kontinkankaan-Myllyojan kotihoitoa.

Lakon on määrä kestää neljä vuorokautta ja alkaa tiistaina 13. syyskuuta kello 00.01 ja päättyä perjantaina 16. syyskuuta kello 23.59.

Lakossa ovat työtaistelun aikana mukana kaikki työsopimussuhteiset Tehyn ja SuPerin jäsenet kyseisissä yksiköissä. SuPerin tiedotteen mukaan kohteissa tehtävä työ on lakonalaista työtä.

Aiemmin 3 muuta varoitusta

Hoitajajärjestöt julistivat myös Oulun yliopistollisen sairaalan Tehohoitokeskuksen aikuisten teho-, tehovalvonta- ja valvontahoitoyksikköihin ja Oulun kaupungin Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen Kontinkankaan-Myllyojan kotihoitoon kohdistuvan hakukiellon ja tilapäisen siirron kiellon. Ne ovat voimassa heti ja jatkuvat työtaistelun päättymiseen saakka.

Hakukiellon ja siirtokiellon aikana Tehyn tai SuPerin jäset eivät voi hakea tai ottaa vastaan lakkokohteissa avoinna olevaa työtä eikä siirtyä SOTE-sopimuksen/KVTES 1 luvun 10 §:n tarkoittamalla tilapäisellä siirrolla tekemään lakkokohteisiin kohdistuvaa työtä.

Hoitajaliitot ovat aiemmin elokuussa antaneet kolme muuta lakkovaroitusta. Ne ovat myös ilmoittaneet ylityö- ja vuoronvaihtokiellon kiristymisestä syyskuun alussa.

Liitot vetoavat hallitukseen

Valtakunnansovittelija Anu Sajavaara kertoi tänään Ylellä, että hän on pyytänyt Kanta-Hämeessä sairaanhoitopiirin teho-osastoa koskevan lakon siirtämistä. Lakon on määrä alkaa perjantaina ja sen on pelätty vaarantavan potilasturvallisuuden. Päätöksen siirrosta tekee työministeri Tuula Haatainen (sd).

Valtakunnansovittelijan toimisto ilmoitti tänään jatkaneensa työriidan sovittelua. Sovittelun on määrä jatkua keskiviikkona.

Hoitajajärjestöjen mukaan riidan ratkaisu olisi sote-sektorin lisärahoitus. Ne vetoavat tiedotteessaan hallitukseen. Budjettiriihi on alkamassa.

”Poliittisen päättäjän pitää herätä Ruususen unesta. Sote-sektori on vuosikausien aliresurssoinnilla kuihdutettu kuiviin ja hoitajapulan on annettu ajautua kaikkia kansalaisia koettelevaksi kriisiksi”, sanoo SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola tiedotteessa.

