Päivi Nergillä on pitkä kokemus johtamisesta valtionhallinnossa. Hänen odotettu nimityksensä valtiovarainministeriön ykkösvirkamieheksi on kuitenkin kuohuttanut, koska koulutukseltaan hän on maatalous- ja metsätieteiden maisteri, kun muut kansliapäällikköehdokkaat ovat taloustieteen tohtoreita.

Kuva: OUTI JÄRVINEN