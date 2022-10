Suomen hallituksen rivit olivat jälleen hajallaan, kun eduskunnan ympäristövaliokunta päätti linjastaan koskien EU:n niin kutsuttua ennallistamisasetusta. Ympäristövaliokunta asettuu lausunnossaan valtioneuvoston kantaa kriittisemmälle linjalle.

”Ympäristövaliokunta ilmoittaa, että valtioneuvoston kannasta poiketen Suomen tulee vastustaa asetusehdotusta ehdotetussa muodossaan ja edellyttää asetusehdotusta koskevissa neuvotteluissa sen muuttamista edellä tässä lausunnossa esitetyn mukaisesti”, valiokunta toteaa lausuntonsa johtopäätöksenä.

Myös valtioneuvosto suhtautuu kirjelmässään kriittisesti Euroopan komission ehdotuksen tiettyihin piirteisiin, mutta ei suoranaisesti vastusta esitystä.

”Valiokunta korostaa myös tarvetta toimia aktiivisesti yhdessä samanmielisten jäsenvaltioiden kanssa niin, että sääntelyssä turvataan sääntelytavan tarkoituksenmukaisuus, riittävä kansallinen liikkumavara, velvoitteiden oikeasuhtaisuus sekä jäsenvaltioille aiheutuvien kustannusten kohtuullisuus ja niiden oikeudenmukainen kohdistuminen”, ympäristövaliokunta toteaa.

Valiokunnan hallituspuolueita edustavista jäsenistä keskustan, SDP:n ja RKP:n edustajat tukivat lausuntoa eli katsoivat, että Suomen tulee vastustaa ennallistamisasetusta. Keskusta ja oppositiopuolueet vastustavat asetusehdotusta raivoisasti, mutta nyt kriittiselle linjalle asettuivat myös SDP:n edustajat Niina Malm, Hussein al-Taee sekä Katja Taimela ja RKP:n edustaja Mikko Ollikainen.

Eriävän mielipiteen ympäristövaliokunnan lausuntoon jättivät hallituspuolueiden vihreiden ja vasemmistoliiton edustajat eli vihreät Tiina Elo ja Emma Kari sekä vasemmiston Mai Kivelä, joiden mukaan asetuksen voimaansaattamista ei tulisi jarruttaa.

”Ympäristövaliokunnan enemmistön kanta oli ennallistamisasetuksen suhteen valtioneuvoston kantaa kriittisempi, eivätkä Vihreät voineet siihen siltä osin yhtyä”, Elo ja Kari toteavat tiedotteessaan.

”Luontokadon pysäyttämisellä on kiire”

Vihreät edustajat huomauttavat, että vaikka valtioneuvoston kanta tukee EU:n asetusehdotuksen tavoitteita, myös valtioneuvosto nostaa siitä esiin ”kriittisiä huomioita, kuten tietopuutteet, vaikutusten arvioinnin epävarmuus, kustannusvaikutukset sekä jäsenvaltioiden erilaiset olosuhteet ja liikkumavara”. Näihin jatkoneuvotteluissa haetaan vihreiden edustajien mukaan muutosta.

Elon ja Karin mukaan luontokato on aikamme vakavimpia globaaleja uhkia ja Suomi on sitoutunut YK:n luonnon monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen sekä EU:n biodiversiteettistrategiaan, jonka tavoite on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden hupeneminen vuoteen 2030 mennessä.

”Luontokadon pysäyttämisellä on kiire. Emme ole onnistuneet pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden hupenemista nykyisillä kansallisilla tai EU-tason toimilla. Siksi uudet velvoittavammat toimet ovat tarpeen. Monimuotoinen luonto on kaiken elämän edellytys. Sen suojelu ei ole pelkästään velvollisuus, vaan myös välttämättömyys”, Tiina Elo sanoo.

EU:n luontotyypeistä jopa 81 prosentin tila on huono, Elo jatkaa. Ennallistamisasetuksen toimeenpanolla olisi merkittävä vaikutus luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ja palautumiseen, sillä se velvoittaisi jäsenmaita korjaamaan ihmisen aiheuttamia haittoja luonnolle. Siksi sen voimaantuloa ei Elon mukaan tulisi jarruttaa.

Vasemmistoliiton Kivelän mukaan valtioneuvoston kanta olisi tarvinnut ympäristövaliokunnan tuen.

”Nyt ympäristövaliokunta menee kritiikissään valtioneuvostoa pidemmälle, enkä voi tätä epärakentavaa ja luontokadon vakavuutta vähättelevää kantaa hyväksyä”, Kivelä toteaa.

”Ihmisen hyvinvointi ja talous ovat täysin riippuvaisia elinvoimaisesta luonnosta.”

Marinin ja valtioneuvoston kanta

Pääministeri Sanna Marin (sd) on ilmoittanut, että Suomi voi äänestää EU:n ennallistamisesitystä vastaan, mikäli esityksestä ei tule riittävän hyvä Suomen kannalta. Tämän pääministeri toisti myös torstaina eduskunnan kyselytunnilla. Marinin mukaan Suomi on yrittänyt ja yrittää edelleen vaikuttaa asetuksen sisältöön.

Euroopan komission arvion mukaan ennallistamisen ja hoidon kustannukset vuosien 2022—2050 välillä olisivat Suomelle – ehdotuksen mukaisina – noin 930 miljoonaa euroa vuodessa. Kustannukset ovat jäsenmaista kolmanneksi korkeimmat ja bruttokansantuotteeseen suhteutettuna kaikkein korkeimmat. Ympäristövaliokunta yhtyy lausunnossaan valtioneuvoston näkemyksiin siitä, että ehdotuksen valtiontaloudellisia kustannusvaikutuksia on pyrittävä alentamaan merkittävästi.

Valtioneuvosto pitää kannassaan välttämättömänä luonnon tilaa parantavien toimien vahvistamista luontokadon pysäyttämiseksi ja luonnon tilan heikkenevän kehityssuunnan kääntämiseksi. Samoin ympäristövaliokunta pitää kriittisyydestään huolimatta ”tärkeänä, että globaalisti ja EU:n laajuisesti pyritään tavoitteen mukaisesti pysäyttämään monimuotoisuuden heikkeneminen ja kääntämään luonnon monimuotoisuus elpymisuralle vuoteen 2030 mennessä”.