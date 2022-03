Jalkaväkimiinat eivät ole Suomelle ajankohtainen asia, ilmoitti Puolustusvoimien komentaja Timo Kivinen maanpuolustuskurssin avajaispuheessaan maanantaina.

Hän viittasi keskusteluun Suomen irtautumisesta Ottawan sopimuksesta, joka kieltää jalkaväkimiinojen käytön. Aihetta koskeva kansalaisaloite, joka vaatii jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin ja tuotannon uudelleen sallimista pikaisesti, on kerännyt eduskuntakäsittelyyn tarvittavat 50 000 allekirjoitusta.

”Tähän totean, että Suomi on edelleen suluttamisen eurooppalainen suurvalta”, Kivinen sanoi puheessaan, jonka Yle välitti.

Suluttamisella tarkoitetaan miinoitteista ja esteistä koostuvaa kokonaisuutta, Kivinen avasi termiään. Komentaja kertoi, että Suomella on valmiusvarastossa ”useita satoja tuhansia panssarimiinoja” ja merkittävä määrä niin viuhka- kuin kylkipanoksia.

Jalkaväkimiinoista luopumisesta seurannutta suorituskyvyn menettämistä on ”korvattu varsin monipuolisesti”: esimerkiksi panssarimiinojen suorituskykyä on parannettu ja Suomen raskailla raketinheittimillä on käytössä ammustarvikkeita, joita voidaan käyttää kaukomiinoittamiseen.

”Suluttamisen toimintatavat ja meidän operointikonseptimme ovat siis muuttuneet, joten jalkaväkimiinat eivät ole meille ajankohtainen asia”, Kivinen sanoi.

Maanantaina käynnistynyt maanpuolustuskurssi ajoittuu poikkeukselliseen ajankohtaan, Kivinen sanoi avauspuheessaan. Euroopassa käydään sotaa ja ”omakin turvallisuusympäristömme on muuttunut ja muuttuu”.

”Sota Ukrainassa on valtava tragedia. Kaikkia sen seurauksia emme vielä tiedä”, Kivinen sanoi.

Suoraa uhkaa Suomelle ei ole, vaikka heijastevaikutukset tuntuvat täälläkin jo nyt.

”Suomen välittömässä läheisyydessä ei ole tällä hetkellä sellaista sotilaallista toimintaa, josta muodostuisi meille välitöntä sotilaallista uhkaa”, Kivinen sanoo.

Sotilaallinen potentiaali voi kuitenkin muuttua nopeasti uhaksi, kun poliittinen tahto muuttuu, hän jatkoi.

”Venäjä on osoittanut kykynsä nopeisiin strategisiin päätöksiin sekä valmiutensa käyttää sotilaallista voimaa ja laaja-alaisia keinoja tavoitteidensa saavuttamiseksi.”

Suomen puolustusvalmius on hyvä, ja korkean tason keskustelut ovat käynnissä kansainvälisen yhteistyön lisäämiseksi, Kivinen viittasi valtiojohdon toimiin.

Hän listasi Suomen puolustusvalmiutta entisestään parantavia toimia, jotka ”joka tapauksessa kannattaa käynnistää riippumatta siitä, mihin Nato-pohdinnassa päädytään”.

”Sotilaan silmin” nähtävissä on kolme tärkeää teemaa. Niistä ensimmäinen on kansallisen puolustuskyvyn vahvistaminen muun muassa jo olemassa olevan puolustusmateriaalin käyttövarmuuden parantamisella, materiaalin uushankinnoilla, kertausharjoitusten lisäämisellä sekä lisätalousarviolla, joka vastaa puolustusvoimien lisähenkilöstön tarpeeseen.

Toiset kohdat Kivisen listalla olivat hallinnonalojen yhteistyön vahvistaminen sekä puolustusyhteistyön lisääminen. Kivinen totesi tyytyväisenä, että tiedonvaihtoa Naton kanssa on jo tiivistetty samalla kun työ yhteistyön lisäämiseksi muuten on käynnissä.