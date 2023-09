Rakennusalan isot henkilöstöyritykset povaavat vaikeita aikoja toimialalle.

”Ensi talvesta tulee tosi karu. Vielä ei voi tarkkaan ennustaa, kuinka syvälle mennään.”

Näin sanoo rakennusalan henkilöstövuokraukseen erikoistuneen Baronan rakennusalan toimialajohtaja Timo Ahola.

Vuoden edetessä kysyntä Baronan työvoimalle on hiipunut. Sen mukana myös yhtiön liikevaihto on jäänyt edellisvuoden tasosta. Aholan mukaan heinä–elokuu on mennyt vielä hyvin suhdanteeseen nähden, mutta hankaluuksia on luvassa.

”Näkemykseni on, että ei todellakaan olla vielä suhdanteen pohjalla rakennusalan työllisyyden suhteen.”

Negatiiviset tunnelmat

Samoin sanoo Suomen suurimman rakennusalan henkilöstöyrityksen Bolt Worksin myyntijohtaja, co-founder Timo Hakkarainen.

Boltin liikevaihto rakentamisen osalta on tasaisesti laskenut vuoden mittaan. Tällä hetkellä liikevaihto on 23 prosenttia jäljessä vuodentakaisesta tasosta, mutta ero saattaa vuoden lopussa olla lähellä 40:tä prosenttia.

”Ensi vuosi näyttää vähintään mielenkiintoiselta. Aika utuiset näkymät”, Hakkarainen sanoo.

Yritys on kuitenkin Hakkaraisen mukaan onnistunut kokonaisuudessaan kuromaan eroa umpeen kasvamalla muilla toimialoilla.

Henkilöstöalan työnantaja- ja toimialaliiton Helan toimitusjohtaja Merru Tuliara kertoo, että toimialan näkymät ovat heikentyneet.

Maanantaina julkaistussa Henkilöstöalan liikevaihtokatsauksessa henkilöstöalan yritysten suhdannenäkymän romahtivat. Heinäkuun saldoluku –41 muuttui elokuussa saldolukuun –88.

”Pitää myös muistaa, että kun kysytään näkymiä, niin julkinen keskustelu myös ruokkii näitä tunnelmia”, Tuliara sanoo.

Tuiverrus. Henkilöstöalan etujärjestön Helan toimitusjohtaja Merru Tuliara sanoo, että suhdannenäkymät ovat heikentyneet. Kuva: OUTI JÄRVINEN

Henkilöstövuokraus on rakennussektorin tapaan etusyklinen toimiala. Bruttokansantuotteen muutokset näkyvät siellä ensimmäisten joukossa suuntaan ja toiseen.

”Ala on tottunut suhdannevaihteluun. Ja niinhän on tarkoituskin, että tasoitamme muiden alojen suhdanteita”, Tuliara sanoo.

Tuliaran mukaan hiipumista näkyy rakennusalan lisäksi joillakin teollisuuden aloilla.

”Jää vielä nähtäväksi, miten se, ettei kuluttajilla ole nyt rahaa käytettävissä, vaikuttaa loppuvuodesta kuluttajapalveluiden kysyntään ja sitä kautta palvelualojen työllisyystilanteeseen.”

Paikallisesti helpotusta

Alan suurin ongelma tällä hetkellä on asuntorakentamisen romahdus.

Uudet asunnot eivät mene kaupaksi, mikä johtaa siihen, ettei valmistuvien kohteiden jälkeen löydy uusia aloituksia. Korjausrakentamisestakaan ei ole Timo Aholan mukaan korvaajaksi.

”Korkotason ja kustannusten nousun vuoksi esimerkiksi kerrostalon remontteja ei haluta aloittaa, sillä se nostaisi vastikkeita”, Baronan Ahola sanoo.

Heikkoa. Baronan rakennusalan toimialajohtaja Timo Ahola sanoo, ettei korjausrakentamisesta ole ollut pelastajaksi, kun asuntorakentamisen tuotanto on hiipunut. Arkistokuva vuodelta 2010. Kuva: LAURI OLANDER/KL

Bolt Works sen sijaan on saanut paikattua asuinrakentamisen hiipumisen aiheuttamaa lommoa korjausrakentamisella. Toimitilojen puolella taas on ollut hiljaista.

”Toimitilarakentaminen ei ole vetänyt yhtään sen paremmin kuin asuinrakentaminen”, sanoo Bolt Worksin Timo Hakkarainen.

Vaikka koko maan tilanne näyttää hankalalta, alueellisesti rakennusalan työllisyyttä voivat helpottaa yksittäiset isot projektit.

Oulussa metsäyhtiö Stora Enso rakennuttaa miljardin euron investointia. Metsä Group puolestaan rakentaa Äänekoskelle 300 miljoonan euron kertopuutehtaan.

”Ne työllistävät paikallisesti tosi paljon”, sanoo Baronan Timo Ahola.

Osaamista taas tarjolla

Viime vuosien työvoimapulan vuoksi isoihin rakennusprojekteihin on jouduttu tuomaan työntekijöitä etenkin Itä-Euroopasta. Suomessa rakennusalan työttömyyden tasoon voi vaikuttaa se, onnistuvatko työnantajien ja suomalaisten työntekijöiden tarpeet kohtaamaan.

”Pitäisikö kannustaa ihmisiä muuttamaan sellaisille paikkakunnille, joilla on työtä”, Helan Merru Tuliara sanoo.

Helan Merru Tuliara on vielä avoinna, avustaako valtio rakennusalaa synkkien näkymien keskellä. Tuliara ei nimeä erityisiä toimenpiteitä, mutta julkisuudessa on aiemmin ollut esillä esimerkiksi infrastruktuuri-investointien aloittaminen etupainotteisesti hallituskauden alussa.

Bolt Worksin ymyyntijohtaja Timo Hakkarainen ei kaipaa valtiota apuun. Hänen mukaansa Euroopan tilanteen pitää normalisoitua ja yksityisen kulutuksen tottua korkotasoon.

”Kysyntä järkihintaisista perheasunnoista Uudellamaalla varmasti jatkuu ja kiihtyy. Nyt kun jäädään aloituksista paljon, tulee tarvetta rakentaa tulevaisuudessa vielä enemmän.”

Alhossa positiivista Baronan Timo Aholan mukaan on, että 3–4 vuoden osaajapulan jälkeen työpaikkailmoituksiin alkaa tulla ammattitaitoisia hakijoita.

Samaa sanoo Bolt Worksin Timo Hakkarainen.

”Työvoimaa löytyy kyllä heille, jotka tarvitsevat. Viime vuoden kesällä myytiin käytännössä ei-oota. Nyt tarjonta on erinomaisella tasolla.”