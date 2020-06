Keskustan eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Eeva Kalli pitää keskustajohtaja Katri Kulmunin eroa valtiovarainministerin tehtävästä erittäin kunnioitettavana. Aiemmin viestintäkonsulttina työskennellyt Kalli katsoo, että Kulmuni toimi olosuhteisiin nähden erittäin hyvin.

Kulmuni kertoi eroavansa valtiovarainministerin tehtävästä esiintymis- ja viestintävalmennuksista nousseen kohun seurauksena. Koulutusta oli otettu yli 56 000 euron edestä ministeriön piikkiin.

Kulmunin ratkaisu tuli Kallin mukaan eduskuntaryhmälle täysin puskista.

”Se tuli yllätyksenä. Ihan muutamaa minuuttia ennen kuin Kulmuni ilmoitti asiasta julkisuuteen, ryhmä sai tietää hänen päätöksestään”, Kalli kertoo Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -juttusarjan haastattelussa.

Uusi Suomi haastattelee kansanedustajia myös videolla. Eeva Kalli paljastaa videohaastattelussa muun muassa, mikä on hänen mielestään kuluvan kauden tärkein lakihanke ja ketkä kansanedustajakollegat ovat oppositiossa ja hallituksessa tehneet häneen vaikutuksen, toinen on noviisi ja toinen jo todellinen konkari Arkadianmäellä.

Aiemmin viestintätoimisto ja konsulttitalo Miltton Networksia johtanut Kalli arvioi, että tapahtumat vyöryivät kohun noustua nopeasti sellaiseen suuntaan, ettei Kulmunilla jälkikäteen tarkastellen näyttänyt olevan muuta vaihtoehtoa kuin erota.

Viestintäkonsulttiajoista Kalli tietää, että tietyn rajan ylittämisen jälkeen asia ei enää parane selittämisellä tai pehmentävillä ratkaisuilla, vaikka ihmisellä olisikin faktoja puolellaan. Lisäksi kriisiviestinnällisesti on tärkeää toimia nopeasti, ja Kulmuni teki hyvin nopeat johtopäätökset. Virhe myönnettiin heti, eikä lähdetty etsimään syyllisiä tai selitelty liikaa.

Kallin mielestä Kulmuni kantoi todella kovaa poliittista vastuuta. Kalli arvioi, että Kulmunin ripeä ”henkilökohtainen ratkaisu ja poliittinen vastuunkanto hakee vertaistaan poliittisessa historiassa”.

”Politiikassa kyse on luottamuksesta, joka hyvin pitkälti muodostuu mielikuvista ja kyllä se näytti menevän siihen suuntaan, että mikään muu ratkaisu ei olisi enää ollut riittävä etenkin, kun sitä ajattelee hallituksen toimintakyvyn ja puolueen näkökulmasta. Ratkaisullaan Kulmuni osoitti, että hän on isänmaan asialla ja puolueen nainen. Nostan sille hattua.”

Kallin mukaan kaikki ryhmässä ovat pitäneet arvossa Kulmunin ratkaisua ja Kulmunilla on puolueen puheenjohtajana koko eduskuntaryhmän täysi tuki. Ryhmän tunteet olivat Kallin mukaan tuoreeltaan ”hämmennystä, yllätystä ja järkytystä”, mutta välittömästi myös arvostusta kovaa päätöstä kohtaan.

”Myönnän senkin, että oli todella yllättyneitä, hämmentyneitä ja järkyttyneitäkin fiiliksiä silloin heti tuoreeltaan perjantaina. Hänen tilanteensa tuntui vain inhimillisesti ajateltuna niin epäreilulta. Katri joutui päätymään tällaiseen ratkaisuun myös sellaisten asioiden takia, joista hän ei itse kokonaan ole ollut tietoinen.”

Kulmuni on kertonut julkisuudessa, että hänelle selvisi hankittujen koulutusten koko hintalappu vasta kohun myötä. Kalli ei usko, että keskustan synkät kannatusluvut olisivat vaikuttaneet Kulmunin päätökseen, mutta myöntää puolueen vaikeudet ja analysoi tilannetta avoimesti juttusarjan haastattelussa.

Keskusta valitsee puheenjohtajan syyskuussa puoluekokouksessa. Toistaiseksi kisaan on ilmoittautunut vain istuva puheenjohtaja Katri Kulmuni, mutta julkisuudessa pidetään jo varmana, että hän saa haastajan. Erityisesti ilmoitusta puheenjohtajakisasta on odotettu Annika Saarikolta, joka on luvannut palata asiaan lähempänä syksyä.

Myöskään Kalli ei sulje ehdokkuutta tässä vaiheessa pois. Lue juttusarjahaastattelusta, miten hän tarkemmin kommentoi puheenjohtajakisaa.