Mynämäen kunnanvaltuutettu Mika Hurme ehdotti Turun Sanomien mukaan omalla Facebook-tilillään Syyrian al-Holin leirillä olevien ihmisten ampumista.

Perussuomalaisten puoluesihteeri Simo Grönroos tuomitsee jyrkästi puolueen mynämäkeläisen kunnanvaltuutetun Mika Hurmeen Facebook-päivityksen, jossa ehdotettiin Syyrian al-Holin leirillä olevien ihmisten ampumista.

”Tällaiset lahtaamispuheet eivät kuulu sivistyneeseen keskusteluun. Asia tullaan selvittämään. Nyt järki käteen siellä Mynämäelläkin”, Grönroos kirjoitti Twitterissä perjantai-iltana.

Perussuomalaisten kansanedustaja Mika Niikko kirjoittaa samassa keskusteluketjussa, että ”idiotismia ei kuulu politiikkaan”.

”Toki on selvää että tällainen idiotismia ei kuulu politiikkaan saati sananvapauden piiriin ja siitä tulee seuraamuksia”, hän sanoo.

Hurme on poistanut päivityksen, mutta Turun Sanomilla on päivityksestä kuvakaappaus, joka on otettu torstaina kello 16.

”Eikö niitä Al-holin leirillä olevia ihmisiä nyt vaan vois ampua. Loppuu se perkeleen jahnaaminen. Terroristeja kaikki! Henki pois vaan saatana”, Hurme kirjoitti.

Turun Sanomien haastattelussa Hurme ensin kiisti, että olisi tehnyt kyseisen päivityksen. Kun toimittaja kertoi kuvakaappauksesta, Hurme totesi, että on saattanut ”tulistuksissaan” sellaisen tehdä.

Myös Vakka-Suomen Perussuomalaiset sanoo tuomitsevansa ”hyvin voimakkaasti tämän kirjoittelun”.

”Julkisuudessa ollut lausunto ei millään tasolla ole paikallisyhdistyksen tai kyseisen kunnan valtuustoryhmän kanta. Emme hyväksy minkäänlaisia ihmisoikeudet kyseenalaistavia tekoja tai lausuntoja. Päin vastoin periaatteemme kaikessa toiminnassamme on edellyttää syntyperästä, kansallisuudesta tai elämänkatsomuksesta riippumatta jokaiselle tasavertaista ja lainmukaista kohtelua.Valtuutetun kommentti sotii mainittuja periaatteita vastaan ja osoittaa erittäin huonoa makua” yhdistys toteaa tiedotteessaan.

Tiedotteen mukaan paikallisyhdistyksen hallitus sekä perussuomalaisten Mynämäen valtuustoryhmä päättävät pikaisesti jatkotoimista.

