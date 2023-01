Oppositiopuolue perussuomalaiset esittää uuden translain hylkäämistä. Hallituksen esitys on parhaillaan eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyssä.

Mietintö ei ole vielä valmistunut. Eduskunta päättää lakiuudistuksesta mietinnön pohjalta.

Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa henkilön itsemääräämisoikeutta niin, että sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen erotettaisiin lääketieteellisistä tutkimuksista ja hoidoista. Hakemus sukupuolen vahvistamisesta perustuisi henkilön omaan selvitykseen sukupuolen kokemuksesta. Nyt voimassa oleva vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä edellytyksenä sukupuolen oikeudelliselle vahvistamiselle poistettaisiin.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat Suomessa jo pitkään vaatineet translain uudistamista. Suomi on saanut lukuisia huomautuksia, joissa nykyisen translain katsotaan rikkovan Suomea oikeudellisesti sitovia ihmisoikeusvelvoitteita.

Euroopan neuvoston jäsenvaltioista Norjassa, Tanskassa, Islannissa, Maltalla, Irlannissa, Ranskassa, Belgiassa, Portugalissa, Luxemburgissa ja Kreikassa sukupuolen vahvistamisen edellytyksenä ei ole lääketieteellistä diagnoosia.

Oppositiossa myös kokoomus on vaatinut lakiin korjauksia loppusuoralla. Opposition kannoilla on tavallista suurempi painoarvo, sillä hallituspuolueista keskusta on kertonut antavansa kansanedustajiensa äänestää asiasta omantuntonsa mukaan. Tämä tarkoittaa, että hallitus voi tarvita esityksen taakse tukea oppositiosta, jotta laki tulee hyväksytyksi.

Kokoomusta ja perussuomalaisia huolestuttaa, ettei esityksessä rajoiteta sitä, kuinka usein henkilö voi ilmoittaa sukupuolensa korjaamisesta. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok) on todennut julkisuuteen, että rajana pitäisi olla vähintään vuosi, jotta voitaisiin vähentää mahdollisten väärinkäytösten riskiä.

Kokoomuksen huolena on ollut mahdollinen armeijan välttely. STM:n lakimies Sonja Jantunen arvioi aiemmin Iltalehdelle, että tätä voi kuitenkin hillitä se, että väestötiedoissa henkilön on pysyttävä naisena 29-vuotiaaksi saakka välttääkseen armeijan.

Kokoomus kannattaa juridisen sukupuolen vahvistamista oman ilmoituksen perusteella ja lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistamista.

Näillä perusteilla PS torjuu lain

Nyt perussuomalaiset torjuu koko lain todeten, että ”sukupuoli ei ole ilmoitusasia”. Puolue pelkää, että nuorten mielenterveysongelmat lisääntyvät, jos ”yhteiskunta alkaa kyseenalaistamaan ja vähättelemään biologisten sukupuolten merkitystä”.

”Esityksen merkittävin ongelma on se, että sukupuolesta tehdään ilmoitusasia. Sukupuolen vaihtamiseksi ei vaadittaisi enää lääkärinlausuntoa. Kahden sukupuolen olemassaolo on biologinen fakta, jota ei tulisi pyrkiä tällä tavoin vihervasemmistolaisen ideologian konstruktioilla häivyttämään ja typistämään ilmoitusasiaksi”, sanoo perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Tavio tiedotteessa.

Esityksen sukupuolivaikutusten arvioinnissa ei Tavion mukaan ole huomioitu käytännössä lainkaan vaikutuksia biologisiin naisiin, joiden asema hänen mukaansa heikkenisi, jos uudistus toteutuu. Sukupuoltaan korjannut voisi Tavion mielestä saada etua urheilukisojen naistensarjoissa ja esimerkiksi poliisiammattikorkeakoulun pääsykokeessa, jossa naishakijoilla on fyysisissä testeissä oma arvosteluasteikkonsa.

Vakavia väärinkäytösmahdollisuuksia liittyy perussuomalaisten mielestä myös vankeinhoitoon ja naisille varattuihin tiloihin yleisemmin, kun naistenosastolle pääsisi sukupuoltaan korjanneita.

”Nimeä tai henkilötunnusta ei olisi pakko vaihtaa, mutta uuden henkilötunnuksen voisi halutessaan hakea joka kerta. Tämä antaisi ennennäkemättömät mahdollisuudet todellisen henkilöllisyyden häivyttämiseen ja hyödyttäisi merkittävästi esimerkiksi petoksia tehtailevia rikollisia. Hallitus suhtautuu esiin tuotuihin huoliin vähättelevästi”, Tavio sanoo.

Täystyrmäys esitetyille huolille

Pirkanmaan vihreän aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja ja eduskuntavaaliehdokas Perttu Jussila katsoo, että transyhteisöön kuuluvat ovat odottaneet lakiuudistusta jo aivan liian pitkään ja ”jokainen päivä löysässä hirressä on liikaa”.

”Nyt on vastuullisinta viedä tämä maaliin. Ei ole mitään takeita, että seuraavalla hallituskaudella olisi sille edellytyksiä”, hän huomauttaa Twitterissä.

Julkisuudessa esitetyt huolet hän kuittaa ”höpöhöpöksi”.

”Kokoomuksen ’huolet’ translakiin liittyen ovat säälittävä pyrkimys konservatiivien liehittelemiseksi. Jos asia todella kiinnostaisi, olisivat ne ns. huolet nousseet jo ennen ja asiantuntijoilta. Silti nyt on parempi antaa periksi kuin antaa tämän kaatua.”

Trans ry:n puheenjohtaja Valo Vesikauris puolestaan puhuu ”huolitrollaamisesta”, joka lisää syrjintää ja vihapuhetta. Vesikauris kertoo saaneensa tappouhkauksen kesken Ylen aamun televisiohaastattelun.

”Tv-haastis ei ollut ehtinyt edes loppua, ennen kuin Messengeriin kilahti kierrellen ampumiseeni viittaava viesti”, Vesikauris tviittaa.

Vaikka uhkaus ei ollut suorasanainen, Vesikauriin mukaan sitä ei oikein voi muuksi tulkita.

”Viesti oli tarpeeksi epäsuorasti muotoiltu, niin en valitettavasti usko, että poliisia kiinnostaa tarttua siihen.”