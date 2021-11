Euroopan raja- ja merivartioviraston Frontexin lentokone alkaa joulukuun alussa lentää Ranskan pohjoisrannikolla. Koneen on tarkoitus tarkkailla Englannin kanaalin siirtolaistilannetta. Alueelle suunnitellaan myös drone-lennokkivalvontaa.

Toimenpiteistä päätettiin Ranskan, Saksan, Belgian ja Hollannin ministereiden, EU:n sisäasioiden komissaarin Ylva Johanssonin ja Frontexin välisessä hätäkokouksessa Ranskan Calais'ssa.

Kokous pidettiin sunnuntaina Englannin kanaalin huonontuneen turvallisuustilanteen vuoksi. Viime viikolla 27 Ranskasta Britanniaan yrittänyttä siirtolaista kuoli, kun heitä kuljettanut vene kaatui Englannin kanaalissa.

Tänä vuonna yritykset päästä Englannin kanaalin yli ovat kaksinkertaistuneet. Kansalaisjärjestöt pelkäävät, että kanaalista on tulossa siirtolaisille ”uusi Välimeri”, eli hengenvaarallinen ihmissalakuljetusreitti. Englannin kanaali on yksi maailman vilkkaimmin liikennöidyistä laivaväylistä. Siksi reitti on vaarallinen siirtolaisille.

Sisäasioiden komissaari Ylva Johansson totesi kokouksen tiedotustilaisuudessa, että osallistujat saivat tietoa siitä, kuinka hyvin järjestäytyneitä ihmissalakuljettajat ovat.

"He toimivat teollisella tasolla organisoidessaan näitä matkoja. Siksi tarvitsemme entistäkin tiiviimpää poliisiyhteistyötä ja Europolin apua", Johansson sanoi.

The Guardianin mukaan suurin osa viime viikon onnettomuuden uhreista oli Irakin kurdeja.

Diplomaattinen hankaus Ranskan ja Britannian välillä

Calais’n siirtolaistilanne on kuohuttanut Ranskaa. Maan presidentti Emmanuel Macron vakuutti viime viikolla, että Ranska ei anna Englannin kanaalin muuttua hautausmaaksi.

Siirtolaiskysymyksen ratkaiseminen hankaa Britannian ja Ranskan välejä, ja asiasta on muodostunut jo jonkinasteinen diplomaattinen kriisi. Ranskan sisäministeri Gerald Darmanin perui perjantaina tapaamisensa Britannian sisäministerin Priti Patelin kanssa. Patel ei saanut myöskään kutsua EU-maiden pitämään hätäkokoukseen.

Le Monden mukaan kyse oli Britannian pääministerin Boris Johnsonin Emmanuel Macronille lähettämästä ja Twitterissä julkaisemasta kirjeestä, jossa Johnson ehdotti, että kanaalin yli Britanniaan matkanneet siirtolaiset voitaisiin palauttaa takaisin Ranskaan. Britannialla ei ole tähän enää oikeutta, koska se ei kuulu Euroopan unioniin.

EU:n Dublin-menettelyn mukaan vastuu turvapaikkahakemuksen käsittelystä kuuluu sille EU:n jäsenvaltiolle, johon henkilö on ensimmäiseksi saapunut.

"Emme kommunikoi päämieheltä toiselle näissä asioissa Twitterissä tai julkisilla kirjeillä", presidentti Macron totesi viime viikolla ranskalaismedioille.

Sisäasioiden komissaari Johansson tviittasi kokouksen jälkeen, että EU aikoo edistää maahanmuuttopakettinsa uudistamista ja paneutua siirtolaiskysymyksen juurisyihin.

