Hallituspuolue vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö arvostelee Sanna Marinin hallituksen koronatoimia erityisesti tapahtuma-alan suhteen.

”Olen ollut varsin hiljaa hallituksen koronarajoitusten vaikutuksista eri elinkeinoihin, mutta yhdessä asiassa on nyt pakko nostaa ääntä. Viimeaikaiset päätökset, joissa on käytännössä estetty lähes kaikkien tapahtumien järjestäminen, on erityisen kova isku kulttuurille, urheilulle ja muille tapahtumajärjestäjille. Se on kohtuutonta, jollei näitä aloja nyt merkittävästi tueta ja osoiteta suuntaa kohti turvallisia ja ennakoitavia tapahtumasääntöjä”, Niinistö kirjoittaa Facebookissa.

Hallituksella on hänen mukaansa nyt velvollisuus puolustaa myös näiden alojen työntekijöiden ja yrittäjien oikeuksia.

”Teollisuuden vaikeuksista ja tukemisesta on ehkä puhuttu jopa eniten, vaikka toistaiseksi sen toiminta on häiriintynyt koronarajoituksista tilastojen valossa vähiten”, Niinistö huomauttaa.

Hän pitää hallituksen toimia koronarajoituksissa pääsääntöisesti oikeina.

”Suomi on selvinnyt vaikeassa tilanteessa lähes parhaiten Euroopan unionin jäsenmaista. Siitä kuuluu ansio vahvalle julkiselle sektorillemme ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, kuten myös tavallisille suomalaisille ja osoittamallemme keskinäiselle solidaarisuudelle. Myös hallitus on onnistunut monessa. Se ei silti voi johtaa siihen, että ummistamme silmämme ongelmilta. Aiemmin matkailu- ja ravintola-ala oli paljon esillä siitä ovatko esitetyt rajoitukset kohtuullisia, välttämättömiä ja oikeasuhtaisia suhteessa toiminnan riskeihin. Lopulta lakiesityksiä korjattiin, osin perustuslakivaliokunnan vaatimuksesta.”

Niinistö korostaa, että myös urheilun, kulttuurin ja muiden tapahtuma-alojen kuuluu nauttia elinkeinovapauden ja omaisuudensuojan turvaa.

”Yrittäjältä ja työntekijältä ei voi viedä tilaisuutta tehdä työtään, jollei se ole tarkasti rajattua, perusteltua ja ajallisesti hallittua. Moni ymmärtää rajoitukset. Silti yleisötapahtumissa, joissa on pidetty huolta turvaväleistä ja matalista tilan täyttöprosenteista, on ollut vain vähän tartuntoja. On ymmärrettävää, että näitä tilaisuuksia rajoitetaan, jos epidemia on kiihtymis- tai leviämisvaiheessa. Nyt näitä on silti pysäytetty myös niissä maakunnissa, joissa valmius on perustasolla. Se on vastoin hallituksen itsekin aiemmin linjaamaa yleisperiaatetta”, hän sanoo.

Niinistön mukaan erityisen vahingollsta on se, ettei näkymää ulos rajoituksista ole.

”Tähän on saatava muutos. On luotava säännöt sille, miten epidemiatilanteen sallitessa voi täyttää tiloja matalalla täyttöasteella turvavälein ja ohjein niin, että tapahtumia voi järjestää. Kieltojen on perustuttava todelliseen riskiin, aivan kuten ravintola-alallakin, jossa tunnistettiin yökerhojen ja ruokaravintoloiden ero. Maskien käytöllä riskejä voi myös tapahtumissa vähentää. Ja ennen kaikkea: alan on voitava luottaa siihen, että ohjeet pysyvät ja ne ovat ennakoitavia, eivätkä enää heilu päivästä toiseen ja epidemiatasosta riippumatta.”

Niinistö huomauttaa, että hallituksen on mietittävä myös ratkaisu freelancereiden ja pätkätyöläisten toimeentuloon.

”Samalla kun nyt hallitus myös on tekemässä kustannustukea alalle jo tapahtuneiden menetysten korvaamiseksi ja kassatilanteen turvaamiseksi, on sen viitoitettava tietä kohti kestävää tulevaisuutta myös Suomen urheilun, kulttuurin ja muun tapahtumatoiminnan tulevaisuuden turvaamiseksi.”

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) kertoi perjantaina, että hallituksessa etsitään parhaillaan helpotusta koronatilanteen kurittaman tapahtuma-alan tilanteeseen. Saarikon mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö tekevät hallitukselle esitykset rahallisesta tuesta tapahtuma-alalle.

”Lisäksi tarvitaan ratkaisuja, joilla alalle luodaan näkymä tulevaan. Rajoituksista vastaavat virastot, sosiaali- ja terveysministeriö sekä tapahtuma-alan toimijat pitää saada yhdessä rakentamaan toimintatapa ja reunaehdot, joilla tapahtumia voi järjestää kulloisenkin tautitilanteen sallimissa rajoissa. Näitä asioita pohtii turvallisten tapahtumien järjestämisestä jo aiemmin asettamani työryhmä. Se on kokoontunut tänään valtiosihteerini Tuomo Puumalan‪‬ johdolla”, hän kertoi.

