Nord Stream -kaasuputkien räjähdykset ovat ”Venäjän tekemä uhkailu- ja eskalaatiotoimi länsimaita kohtaan”, arvioi Venäjä-tutkija Sinikukka Saari Ylen A-talkissa torstai-iltana.

Tilanne Itämerellä on ”erittäin vakava”, Saari sanoi.

Molemmissa Nord Stream -kaasuputkissa on havaittu vuotoja räjähdysten seurauksena. Yleisesti pidetään selvänä, että teko on tahallinen. Todennäköisenä tekijänä pidetään valtiollista tahoa ja epäilykset ovat kohdistuneet Venäjään.

Nordic West Officen toimitusjohtaja Risto E.J Penttilä rauhoitteli A-talkissa, että Suomeen ei kohdistu mitään uutta sotilaallista uhkaa, mutta hänkin näkee tilanteessa eskalaatioriskin.

Penttilä antoi myös laajemman arvionsa siitä, millainen kehityskulku maailmaa uhkaa.

Nyt Penttilä pelkää, että maailmaa uhkaa ”täydellinen myrsky”.

”Näkisin, että suuri riski on täydellisen myrskyn vaara. Sillä tarkoitan sitä, että kun meillä on näitä kriisejä: talouskriisi, energiakriisi, ruokakriisi, inflaatio laukkaa, on eskalaation mahdollisuus. Jos nämä kaikki yhtäkkiä tapahtuvat samaan aikaan ja pahenevat, silloin olemme kansainvälisesti sellaisessa paikassa, jossa talous ei kasva, kriisejä on milloin missäkin, ja tämä iso suuri häirikkö, Venäjä, pystyy sitten pelaamaan tällaisessa olosuhteessa. Kehityskulku voi viedä pahaan riskien kasautumaan. Siihen voi kuulua myöskin eskalaatiota”, Penttilä sanoi.

Paras vaihtoehto tässä tilanteessa on Penttilän mukaan se, että kaikki edellä mainitut kriisit ”pysyvät suunnilleen hallinnassa”.

Penttilä sai aiemmin runsaasti huomiota ennustamalla hyvin aikaisessa vaiheessa, että Suomi hakee tulevaisuudessa puolustusliitto Naton jäsenyyttä.