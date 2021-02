Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko korostaa, että kuntavaaleista ei ole tulossa ”mitkään hallitusvaalit”. Hän viittaa siihen, että perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on sanonut pitävänsä kuntavaaleja luottamusäänestyksenä istuvalle Sanna Marinin (sd) hallitukselle.

”Tottahan mä ymmärrän, että Halla-ahon mielestä on erittäin kiinnostavaa kirjoittaa käsikirjoitus, jossa kaikki lähtee kepun selkäsaunasta ja hallituksen kaatumisesta. Mutta toivon hänellä vastausta siihen, mitä sitten tapahtuu”, Saarikko kuittasi lauantaina pitämässään tiedotustilaisuudessaan.

Hän kuvailee perussuomalaisia ”populistiseksi voimaksi”, joka on vahvistanut otettaan suomalaisessa politiikassa.

”Se on aihepiiri, joka huolettaa meitä. Mietimme vimmatusti sitä, miten voisimme vakuuttaa suomalaiset siitä, missä näissä vaaleissa oikeasti on kyse. Tämä on selvästi aihepiiri, joka kuplii suomalaisen yhteiskunnan sisällä. Pakkohan sitä on vähän miettiä, ei tässä ole lyötäväksi heittäydytty”, Saarikko vastasi kysymykseen siitä, miten keskustan sisällä perussuomalaisiin suhtaudutaan.

Hän nosti perussuomalaiset epäsuorasti esiin myös aikaisemmin lauantaina keskustan kuntavaaliavauksessa pitämässään linjapuheessa, jossa korosti, että Suomen hallituksen tai Euroopan unionin kaataminen ei kuulu kuntapolitiikkaan.

”Jos paikallislehden tekijät ottaisivat palstoillaan asiaksi Suomen hallituksen kaatamisen tai Euroopan unionin hajottamisen, oman seutukunnan väki saattaisi ensin naurahtaa ja sitten huolestua. Onkohan heillä kaikki kohdallaan”, hän sanoi.

