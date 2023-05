Näyttää siltä, että tuleva hallitus aikoo leikata ainakin kehitysyhteistyöstä. Parhaillaan sorvattavan Petteri Orpon (kok) hallituksen suurimmat puolueet kokoomus ja perussuomalaiset katsovat molemmat, että kehitysyhteistyöstä on leikattava.

Perussuomalaisten entisen puheenjohtajan Jussi Halla-ahon mukaan perussuomalaiset eivät ole tyytyväisiä tapaan, jolla suomalaisten veronmaksajien rahaa kehitysavussa käytetään.

”Tämän lisäksi meidän kantamme on se, että maa ei voi auttaa velaksi. Toisin sanoen kehitysapua voidaan harjoittaa ainoastaan budjettiylijäämästä, jota ei tällä hetkellä ole näkyvissä. Me ajamme mahdollisimman suuria leikkauksia kehitysyhteistyövaroihin”, Halla-aho totesi medialle tiistaiaamuna Säätytalolla.

”Yllättävän rakentavaa keskustelua”

Lisäksi käytettävissä olevat rahat tulisi kohdentaa paremmin, hän sanoi.

Miten tähän on reagoitu neuvottelupöydissä?

"Tästäkin asiasta on pystytty käymään yllättävän rakentavaa ja rauhallista keskustelua. Siitä on syviä erimielisyyksiä, mutta tänään jatkamme sen parissa”, Halla-aho vastaa.

Loppuvuodesta vaihtoehtobudjetissaan perussuomalaiset esitti 640 miljoonan euron vuotuista leikkausta kehitysyhteistyöstä, joka puolueen mukaan tulisi minimoida. Tämä tarkoittaisi suunnilleen nykyisen kehitysyhteistyötason puolittamista, sillä vuonna 2023 valtion budjetin mukaiset kehitysyhteistyön määrärahat ovat kokonaisuudessaan reilu miljardi euroa.

Näin kommentoi Petteri Orpo

Orpo ei suostu ottamaan julkisuudessa kantaa toisten neuvotteluissa mukana olevien puolueiden neuvottelutavoitteisiin.

”Meillä jokainen menoerä on nyt arvioitavana, että me saisimme mahdollisimman laajalla rintamalla budjetissa tehtyä järkevästi säästöjä. Olen sanonut jo aikaisemminkin sen, että kehitysyhteistyöstä pitää voida myöskin säästää, koska kaikki kulut käydään läpi ja se on yksi sellainen. En ota kantaa tässä vaiheessa sen määrään, enkä yksittäisiin puolueiden säästöehdotuksiin. Neuvottelukysymyksiä”, Orpo sanoi maanantaina medialle ja toisti viestinsä tiistaiaamuna.

”Olen todennut aikaisemmin sen, että kun kaikkia valtion menoja arvioidaan, niin myöskin kehitysyhteistyömenoja pitää arvioida ja katsoa, minkä verran sitä voisi supistaa.”

