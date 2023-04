Ilmassa on merkkejä siitä, että Euroopan unionin tuki Ukrainalle alkaa lipsua. Ei kukaan sitä ääneen myönnä, mutta teot puhuvat puolestaan.

Räikein esimerkki asiasta oli se, että viisi EU-maata ilmoitti panevansa ukrainalaisen viljan tuontikieltoon. Nämä maat olivat Bulgaria, Unkari, Puola, Romania ja Slovakia.

Päätöksen taustalla oli huoli kotimaisten viljelijöiden pärjäämisestä. Ukrainalainen vilja on selvästi EU:ssa tuotettua viljaa halvempaa.

Euroopan unioni antoi viime keväänä Ukrainalle luvan kuljettaa maataloustuotteita maailmanmarkkinoille unionin kautta, ilman rajoituksia tai tulleja. Päätös oli kädenojennus Ukrainalle tilanteessa, jossa Venäjä esti Mustanmeren satamien käytön.

Kaikkea ukrainalaista viljaa ei ole kuitenkaan erinäisten logististen ongelmien ja rajamuodollisuuksien vuoksi saatu vietyä EU:sta myyntiin eteenpäin. Sitä on päätynyt myyntiin EU:n sisämarkkinalle, jossa se on aiheuttanut markkinahäiriön.

Puola on tähän asti ollut yksi äänekkäimmistä Ukrainan tukijoista ja liittolaisista EU:ssa. Nyt se on kääntänyt takkinsa.

FAKTAT Kupruja suhteessa Viisi EU-maata on ilmoittanut laittavansa ukrainalaisen viljan tuontikieltoon. Taustalla on huoli kotimaisten viljelijöiden pärjäämisestä. EU-komissio on luvannut antaa viljelijöille tukea, jos tuontikieltoaikeista luovutaan. EU on luvannut toimittaa Ukrainaan miljoona ammusta vuoden sisällä. Ukrainan ulkoministerin mukaan EU:n toimettomuus maksaa Ukrainalle ihmishenkiä. Ukraina toivoo myös pääsevänsä pikakaistaa EU:n jäseneksi, mutta unioni ei ole kiirehtinyt prosessia. Ukrainan on ensin täytettävä EU:n kovat jäsenyyskriteerit.

Yksi syy voi olla se, että Puolassa pidetään tämän vuoden loppupuolella parlamenttivaalit. Valtaa pitävän konservatiivisen Laki ja oikeus -puolueen kannatus on vahvinta Puolan maaseudulla. Puolue ei siis halua menettää maanviljelijöiden ääniä.

EU-komissio tapasi viime viikolla viiden tuontikiellosta ilmoittaneen maan edustajat. Komissio ehdotti maille pakettia, johon kuuluisi rahoitustukea viljelijöille ja suojatoimenpiteitä. Komissio lupasi myös jouduttaa ukrainalaisen viljan kulkua maailmanmarkkinoille niin kutsuttujen solidaarisuusväylien kautta.

Komission ehdottaman paketin edellytyksenä on, että viisi jäsenvaltiota poistavat tuontirajoitustoimenpiteensä.

Ammustoimitukset eivät etene

Toinen Euroopan unionin ja Ukrainan välejä hiertävä asia on ammuskysymys.

EU-maiden valtionpäämiehet lupasivat maaliskuun huippukokouksessa, että jäsenmaat toimittaisivat Ukrainaan seuraavan vuoden aikana miljoona tykistön ammusta.

Se on vähemmän kuin Ukraina on pyytänyt. Ukraina on ilmoittanut EU:lle tarvitsevansa 350 000 ammusta joka kuukausi. Tarvetta on 155 millimetrin ammuksille.

EU on kuitenkin edistynyt lupauksensa toteuttamisessa hitaasti. Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba totesi viime viikolla Twitterissä olevansa turhautunut tilanteeseen.

Hänen mukaansa EU:n toimettomuus maksaa Ukrainalle ihmishenkiä.

Yksi syy EU:n hidastelulle on Ranskan vaatimus siitä, että toimitettavien ammusten pitäisi olla joko EU-maissa tai Norjassa valmistettuja. Niitä ei siis saisi ostaa kolmansista maista Euroopan ulkopuolelta. Ranskalle asiassa on kyse Euroopan strategisesta autonomiasta ja teollisuuspolitiikasta.

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ei ole tyytyväinen tilanteeseen. Hänen mielestään asiaan liittyy nyt turhaan kauppapoliittista keskustelua.

”Kun on vielä kyse tietyistä kaliipereista, jotka ovat harvinaisia eurooppalaisessa tuotannossa, niin sitä suuremmalla syyllä niitä pitäisi ostaa sieltä, missä niitä on saatavilla.”

Haaviston mielestä on "anteeksiantamatonta", jos hidastukset ammustoimituksissa johtuvat Euroopan unionista.