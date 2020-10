Pääministeri Sanna Marinin (sd) ja oppositiopuolue kokoomuksen nokittelu on herättänyt myös politiikan tutkija Johanna Vuorelman huomion.

”On kuin suoraan polarisaation käsikirjasta piirtää asetelma, että vastakkain ovat hallituksen faktat ja opposition valheet tai päinvastoin. Tässä on ihan perustellusti erilaisia näkökulmia, joiden esittäminen on oikeutettua. Myös poliittista spinnaamista on molemmin puolin”, hän kommentoi Twitterissä.

Sanna Marin reagoi sunnuntaina voimakkaasti opposition ja erityisesti kokoomuksen toimintaan.

”Mihin tällä kaikella pyritään? Epäluottamuksen kylvämiseen päättäjiä ja viranomaisia kohtaan? Vihan lietsomiseen? Mihin? Olemme syvän ja vakavan kriisin keskellä. Oppositiopolitiikkaa voi toki tehdä näinkin, mutta se ei johda mihinkään hyvään”, hän ryöpytti Twitterissä.

Marin kommentoi asiaa myös pääministerin haastattelutunnilla.

”Nämä syytökset ovat aika rajuja, joita tällä viikolla on esitetty, olisi hyvä, että olisi joitain perusteita esittää. Niillä rapautetaan luottamusta terveysviranomaisia ja asiantuntijoita kohtaan. Minua ja hallitusta on syytetty valehtelusta ja terveysviranomaisia harhaan johtamisesta. Opposition väitteet eivät ole olleet asiallisia, ne eivät ole pohjautuneet mihinkään faktaan. En sanoisi sitä edes kritiikiksi, koska kritiikin kuuluu olla asiallista. Nämä ovat olleet hyvin kärjekkäitä viestejä, joilla on selkeästi haluttu herättää epäluottamusta päättäjiä ja viranomaisia kohtaan. Tällainen ei ole asiallista”, hän sanoi.

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan Marin puhuu asian vierestä.

”Kokoomuksen esittämä epäluottamus ei kohdistu häneen tai hallitukseen vaan ministeri Kiuruun koronakriisin hoidosta vastaavana ministerinä. Kokoomus on johdonmukaisesti tukenut hallitusta koronatoimissa”, Orpo vastasi Marinille Twitterissä.

Johanna Vuorelma huomauttaa, että politiikkaa käydään jatkuvasti faktojen tulkinnoista.

“Valitettavasti sitä käydään yhä enemmän myös siitä, mitkä yleensäkään ovat faktoja. Tässä tapauksessa faktoista on selvästi eri näkemykset eri osapuolilla eikä asetelma tyhjene valhe-totuus-tyyppiseen jakolinjaan.”

”On hyvin ongelmallista, jos poliisiviranomaiset ryhtyvät politikoimaan virkatileillään”

Ylikomisario Jari Taponen sai aikaan asiaan liittyvän somemyrskyn ilmaisemalla Twitterissä tukensa Marinille.

”Ottamatta mitään kantaa politiikkaan, niin tämä on hieno ulostulo johtajalta näinä päivinä, jolloin faktoilla ei näytä enää olevan mitään merkitystä. Ottakaa muut mallia pääministeristä”, Taponen kirjoitti myöhemmin poistamassaan tviitissä.

Vuorelma katsoo, että tällaiset kannanotot, joissa instituution edustaja asettuu poliittisessa kiistassa yhdelle puolelle, heikentävät instituutioiden kykyä puolustautua politisoimiselta.

”Politiikan ulkopuolella olevia instituutioita kuten oikeuslaitosta tai poliisia pyritään jatkuvasti politisoimaan”, hän muistuttaa.

Helsingin poliisin neuvottelukunnan puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu Atte Kaleva (kok) sanoo suoraan, ettei poliisiviranomaisten poliittinen viestittely sosiaalisen median virkatileiltä ole omiaan lisäämään luottamusta viranomaisten puolueettomuuteen.

”On hyvin ongelmallista, jos poliisiviranomaiset ryhtyvät politikoimaan virkatileillään. Olen Helsingin poliisineuvottelukunnan pj:na joutunut tästä aiemminkin huomauttamaan. Silloin tilanne rauhoittui esimiesten keskustelun jälkeen”, hän kommentoi Twitterissä.

Kaleva korostaa, että yksityishenkilönä jokaisella on toki oikeus tviitata mitä haluaa.

”Virkatilillä tviitatessaan viranomainen edustaa kuitenkin organisaatiotaan. Tällaiset ulostulot eivät ole omiaan lisäämään luottamusta viranomaisen puolueettomuuteen.”

Jari Taponen sanoo, että hänen tarkoituksenaan li kommentoida nykyistä keskustelukulttuuria yleisemmin, ei ottaa kantaa hallituksen puolesta.

”Tämän päivän twiittini pääministerin ketjuun tulkittiin siten, että olisin hallituksen puolella. Tarkoitukseni oli kommentoida nykyistä keskustelukulttuuria yleisemmin. Se ei onnistunut. Poistin kommentin ja pahoittelen tilannetajuttomuuttani!”