Tällä viikolla julkaistun huolestuttavan kouluraportin taustalla ei ole niinkään maahanmuutto, vaan oppilaiden perhetausta, arvioi opetusministeri Li Andersson (vas).

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) kertoi tiistaina, että S2-oppilaat, jotka ovat usein maahanmuuttotaustaisia, olivat jääneet kehityksessä muista jälkeen oppimistulosten pitkittäisarvioinnissa, joka alkoi syksyllä 2018.

Merkittäviä eroja havaittiin äidinkielessä kirjoitustaidon kehittymisessä. Ruotsinkielisten koulujen poikien kehitys oli selvästi muita heikompaa, ja kaikkein heikointa kehitys oli S2-oppimäärän pojilla. Tutkijat olivat havainnosta huolestuneita.

Oppositiopuolue perussuomalaiset nosti esiin raportin tulokset kyselytunnilla. Opetusministeri Andersson totesi, että ”tilanne on äärimmäisen huolestuttava ja vakava”. Hänen mukaansa kehitys on alkanut jo vuonna 2000, jos tarkastellaan kansallisia tuloksia ja tutkimuksia.

”Vahvin muutos, mikä on tapahtunut, on se, että oppilaiden perhetausta eli oppilaiden sosioekonominen asema vaikuttaa oppimistuloksiin enemmän kuin aikaisemmin. Minun mielestäni suomalaisessa koulutuspolitiikassa on tehty virheitä, ja kaikista suurin virhe on aivan liian pitkään jatkuneet koulutusleikkaukset, joihin useampi hallitus ennen tätä syyllistyi”, Andersson sanoi torstaina kyselytunnilla.

Opetusministeri kiisti ”hyssyttelyn”

Asian esiin nostanut perussuomalaisten kansanedustaja Sakari Puisto näki Suomen maahanmuuttopolitiikan vaikuttaneen kehitykseen. Puolueen entinen puheenjohtaja Jussi Halla-aho syytti hallitusta ongelman piilottelusta.

”Ongelmaa pyritään lakaisemaan maton alle, koska sen ratkaisemiseen ei ole muita vaikuttavia keinoja kuin haitallisen maahanmuuton vaikeuttaminen ja vähentäminen, ja se taas ei maahanmuuttohurmoksessa eläville puolueille käy”, Halla-aho kritisoi.

Ministeri Andersson kiisti ”hyssyttelyn” ottaen huomioon esimerkiksi sen, että koulutuksellisen tasa-arvon vahvistaminen on hallitusohjelman ”kantavin koulutuspoliittinen tavoite”. Ministeri huomautti, että kaikki S2-oppilaat eivät ole maahanmuuttotaustaisia vaan oppilaita, joilla on puutteita suomen tai ruotsin kielen taidossa.

”Tämä ratkaisuhan, minkä edustaja Halla-aho tässä nosti esille, tosiasiassa ei ole mikään ratkaisu. Ei ole mikään koulutuspoliittinen ratkaisu ikään kuin todeta, että jotkut lapset ovat vääränlaisia. Me puhutaan lapsista, jotka asuvat Suomessa, joiden perheet asuvat Suomessa, joilla sattuu olemaan muu äidinkieli kuin suomi tai ruotsi. Eivät nämä ongelmat ole lasten vika tai syytä, vaan kyse on siitä, että meidän koulutusjärjestelmää pitää tukea ja kehittää niin, että koulut pystyvät vastaamaan erilaisten oppijoiden tarpeisiin.”

”Koko tätä osaamistulosten laskua, oppimiserojen kasvua ei voi selittää vain maahanmuutolla tutkijoidenkaan mukaan, vaan se, mitä tutkijat ennen kaikkea painottavat, on tämä oppilaan perhetaustan yhä voimakkaampi vaikutus. Eli jos on perheitä, joissa vanhemmat eivät ole koulutettuja, tai perheitä, joissa on työttömyyttä, perheitä, joissa ei lueta, nämä taustatekijät vaikuttavat oppimistuloksiin enemmän kuin aiemmin, eli koulu ei pysty yhtä hyvin kuin aikaisemmin tasoittamaan oppilaiden perhetaustasta johtuvia eroja. Tämä on se asia, mihin meidän pitäisi koulutuspolitiikassa erityisesti keskittyä ja minkä parissa ollaan paljon töitä tehty tämän kauden aikana.”

LUE MYÖS: