EU:n elvytyspaketti nousi odotetusti pääpuheenaiheeksi, kun eduskunta käsitteli keskiviikkona valtioneuvoston selontekoa Suomen EU-politiikasta. Selonteossa muun muassa puolustetaan Suomessa kovan arvostelun kohteeksi joutunutta elpymispakettia. Selonteon mukaan talouden elpymistä tukeva rahoitus vauhdittaa osaltaan siirtymistä uuteen vaiheeseen, jossa Euroopan talouskehitys ja kilpailukyvyn kehittyminen ankkuroituvat vihreään kasvuun ja digitaalisen talouteen.

”Suomen EU-politiikka lähtee siitä, että unionin toiminta tukee hyvinvointiyhteiskunnan kehittämistä ja kansalaisten hyvinvoinnin vahvistamista”, selonteko linjaa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) muistutti Suomen EU-jäsenenä saamista hyödyistä.

”Olemme liittyneet Euroopan unioniin, koska olemme kokeneet, että pienenä maana meidän on tärkeää tehdä yhteistyötä ja olla osa suurempaa ryhmittymää. Pienelle vientivetoiselle maalle yhteistyön hyödyt vapaan liikkuvuuden, avoimien sisämarkkinoiden ja turvallisuuden kautta ovat moninkertaiset jäsenmaksuihimme nähden. Suomalaiset ovat unionin myötä vapaampia ja vauraampia, yrityksemme kansainvälisempiä ja maanosamme vakaampi.”

Marinin mukaan Suomen tavoitteena on vahva, yhtenäinen ja toimintakykyinen EU, jolla on kyky ratkaista globaaleja haasteita.

Ryhmäpuheenvuoroissa nousi esiin jäsenmaiden vastuu talouksistaan. Sdp:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma painotti, että myös kriisin keskellä on tärkeää, että kriisin keskelläkin jäsenmaat sitoutuvat vastuulliseen taloudenpitoon.

”Nyt ja tulevaisuudessakin on pidettävä kiinni siitä, että jokainen maa on vastuussa omista veloistaan. Tämä on sosialidemokraateille jatkossakin EU:n kehittämisen keskeinen periaate.

Myös keskustan ryhmäpuheenvuoron pitänyt kansanedustaja Jouni Ovaska korosti, että vaikka Euroopassa monesti korostetaan solidaarisuutta, se ei tarkoita vapautta vastuusta.

”Markkinakuri, terveet taloudet, jokaisen jäsenmaa vastuu omista veloistaan, veroparatiisien kitkeminen, riskien vähentäminen pankkisektorilla. Nämä vaatimukset eivät ole kadonneet, eivätkä katoa.”

”Syntyy jonkinlaista koronanationalismia”

Suurimman oppositiopuolue perussuomalaisten kansanedustaja Lulu Ranne sanoi ryhmäpuheenvuorossa, ettei EU:n talouspolitiikassa ei ole kriisinkestävyydestä tietoakaan. Hän muistutti selonteon talouspolitiikan vastuuta koskevasta linjauksesta.

”Kriisinkestävyyden kannalta olisi olennaista, että kukin jäsenmaa pistäisi oman taloutensa ja rakenteensa kuntoon. Selonteossa onkin kohta, jossa todetaan, että talous- ja rahaliitossa on ensisijaisen tärkeää, että vastuu talouspolitiikasta kuuluu jäsenvaltioille itselleen, perussopimusten mukaisesti. Tämä kirjaus on täysin ristiriidassa hallituksen viimeaikaisen toiminnan ja todellisuuden kanssa. Hallitus on hyväksynyt elpymispaketin, jossa se on antanut siunauksensa yhteisvastuille ja EU:n perussopimusten rikkomiselle.”

Ranne kiinnitti erityistä huomiota hallituksen toteamukseen, jonka mukaan yksimielisyysvaatimus ja erityinen lainsäätämisjärjestys on säilytettävä EU:n veropolitiikassa silloin, kun asia koskee kansallisen veropolitiikan ydintä ja unionin verolainsäädännön harmonisointia.

”Tästä huolimatta hallitus kertoo suhtautuvansa avoimesti ja rakentavasti EU:n omien varojen järjestelmän kehittämiseen. Suomeksi sanottuna hallitus haluaa aktiivisesti kasvattaa suomalaisten verotaakkaa ja avata EU:lle suoran verotusoikeuden. Verotuskriisi lähestyy.”

Rkp:n Eva Biaudet sanoi olevansa huolissaan siitä, että oppositiossa on niin suuri epäluottamus EU:ta kohtaan.

”Viime viikkojen aikana tässä salissa on keskusteltu paljon EU-politiikasta. Eniten on puhuttu EU:n elpymispaketista. Sen suhteen on ollut nähtävissä selkeitä poliittisia jakolinjoja. Olemme olleet joskus yllättävän erimielisiä EU:n roolista koronakriisin hoidossa”, hän sanoi.

Biaudet pitää huolestuttavana sitä, miten helposti hyväksi havaituista yhteistyömuodoista luovutaan kriisin koittaessa.

”Syntyy jonkinlaista koronanationalismia, jossa valtiot pitävät huolen vain omista asioistaan ja unohtavat, että useimmat suuret ja pienet kriisit ratkeavat parhaiten yhteistyöllä.”

KD:n Sari Tanus huomautti ryhmäpuheenvuorossa, että kriisien käyttäminen EU:n muuttamiseen ei ole sopivaa.

”Kaikki yhdentymiskehitys ei ole hyvää eikä integraatiota voi jatkaa ilman kansalaisten hyväksyntää. Muutoin vaarantuu se eurooppalaisen yhteistyön jatkumo, josta Suomikin on hyötynyt EU:n sisämarkkinoiden, kauppapolitiikan ja turvallisuusyhteisöön kuulumisen ansiosta. Elvytyspaketti muuttaa EU:ta tulonsiirto- ja velkaunioniksi. Sen myötä EU:ssa otetaan ensimmäistä kertaa yhteisvastuullinen, vuosikymmeniä kestävä velka, jota EU:n perussopimusten aiemmin vakiintunut tulkinta ei mahdollista. Komission esittämät EU-verot velan takaisin maksamiseksi vähentävät eduskunnan budjetti- ja päätösvaltaa.”

