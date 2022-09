Tarvitaanko Suomessa 200 000 uutta sote-työntekijää vuoteen 2035 mennessä? Tämä kysymys nousi esiin, kun eduskunta käsitteli opposition välikysymystä hoivasta.

Kokoomuksen, perussuomalaisten ja kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä jättivät hallitukselle välikysymyksen vanhuspalveluiden tilanteesta ja terveyspalveluiden kriisiytymisestä.

Välikysymykseen vastasi perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd), jonka mukaan terveydenhuoltoa ja vanhusten hoivaa on kehitetty ”useilla tärkeillä uudistuksilla” koronapandemian aikana.

”Tärkein oli tietysti vanhusten ympärivuorokautisen hoivan sitova mitoitus 0,7 hoitohenkilöä yhtä hoidettavaa kohti. Se hyväksyttiin kesäkuussa 2020 keskellä koronakriisiä ja saatettiin porrastetusti voimaan. Lisäresurssi oli 265 miljoonaa euroa. Tämänhetkisen hoitohenkilöstön työvoimapulan vuoksi hallitus on arvioinut uudistuksen toteutuksen aikataulua uudelleen siten, että tavoitteesta ei kuitenkaan tingitä mutta voimaantuloa porrastetaan”, ministeri sanoi.

Oppositio kritisoi, että hallitus vei läpi hoitajamitoituksen, vaikka jo valmisteluvaiheessa oli selvää, ettei rahoitus riitä ja vastuu mitoituksen toteutuksestakin siirrettiin seuraavalle hallitukselle. Opposition mielestä kaikki kilpistyy henkilöstöpulaan, jonka ratkaisemiseksi tehdyt toimet ovat aivan liian vähäisiä ja hoitoalan pito- ja vetovoiman vahvistamisen laiminlyönti on ollut hallitukselta aivan valtava virhe.

Oppositio mukaan huonosti toteutettu hoitajamitoitus uhkaa nyt heikentää vanhustenhoidon tilannetta entisestään. Mitoituksen täyttäminen on monissa yksiköissä mahdotonta, ja yksiköitä on jouduttu sulkemaan henkilöstöpulan takia.

”Mieleen tulee Tuntemattoman sotilaan Lahtinen”

Eduskuntakeskustelussa nousi esiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vanha arvio. THL arvioi vuonna 2019, että sote-ala tarvitsee vuoteen 2035 mennessä runsaat 200 000 uutta työntekijää, kun työvoimatarve kasvaa ja samaan aikaan alalta poistuu arviolta vajaa puolet työvoimasta.

Lukuun viittasi muun muassa entinen peruspalveluministeri, kansanedustaja Paula Risikko (kok), joka huomautti, että lukua selittää eläkepoistuma ja väestön ikääntymisen tuoma palvelutarpeiden lisääntyminen. Arvioiden mukaan Suomessa on tällä hetkellä noin 10 000–15 000 hoitajan vaje.

”Sitten on arvioitu THL:n taholta, että mikäli tämä 0,7 tulee – ja tuleehan se – niin sen saavuttamiseksi tarvitaan noin 3 400 henkilön lisätyöpanos”, Risikko sanoi eduskunnassa keskiviikkona.

Risikko ja konkarikansanedustaja Ben Zyskowicz (kok) arvostelivat Lindénin välikysymysvastauksen kuulostavan Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan Lahtiselta.

”Kun kuuntelin tuota ministeri Lindénin puheenvuoroa, niin täytyy kyllä sanoa, että tulee mieleen tuo Tuntemattoman sotilaan Lahtinen, joka sanoi: ’Menes valittaan nälkääsi, niin lyödään semmonen rätinki eteesi, jossa todistetaan, ettei sinulla voi olla nälkä.’ Sellaiselta se kyllä kuulosti”, Risikko sanoi.

”Te löitte eteen sellaiset rätingit, että ’eivät nämä vanhusten asiat voi olla huonosti, ei sairaanhoidossa voi olla kriisiä’”, Zyskowicz kritisoi ja kysyi, miksi ongelmat eivät ole korjaantuneet, vaan kärjistyneet.

200 000 ihmetytti ministeri Lindéniä

Ministeri Lindén ihmetteli, mistä 200 000 tulee ja totesi, ettei ole ihan sellaiseen lukuun törmännyt.

”Yritin äkkiä laskea, kun tiedän sen arvioidun eläköitymismäärän, että tuohon 2035:een mennessä eläköityy noin 50 000, niin sittenkö tarvittaisiin 150 000 lisää viidentoista vuoden aikana, mitä sinne on, niin sehän olisi 10 000 lisää vuodessa. No meillä on nyt se 10 000:n vajaus, mutta eihän meillä kuitenkaan, jos me nyt saisimme sen 10 000, jokaisena vuotena tästä eteenpäin sitten ole sitä 10 000:n vajausta. Että tuo lukusarja täytyy kyllä tutkia, mutta minusta niin kuin se peruskysymykseni oli aivan oikea ja myös ajattelutapa siitä, että yritetään kaikki parhaat voimat koota yhdessä miettimään tähän ratkaisu”, Lindén sanoi.

”Saamani luvut, joissa on huomioitu paitsi vanhuuseläkkeelle siirtyminen myös nykyisen arvion mukaan osittaiset työkyvyttömyyseläkkeet ja työkyvyttömyyseläkkeet kokonaisuudessaan, puhuisivat siitä, että meillä keskimäärin sairaanhoitajia eläköityy noin tuhat vuodessa ja lähihoitajia 1 500. Nykyiset koulutusmäärät ovat kolminkertaiset, nelinkertaiset tähän verrattuna, joten kyllä se kompensoi tämän eläköitymisen.”

Ministerin mukaan apua henkilöstöpulaan voitaisiin saada myös Suomen tulleista ukrainalaisista.

”On arvioitu, että näistä maassa nyt olevista ukrainalaisista pakolaisista ehkä 150–200 voisi olla sillä tavalla koulutettuja, että hyvinkin tulisivat kyseeseen hoiva-avustajina.”

