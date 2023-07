Ranskan mellakat ovat kestäneet viikon ja lisänneet painetta presidentti Emmanuel Macronia kohtaan. Hänen toivotaan saavan tilanteen hallintaan ennen kuin mellakat laajentuvat entisestään.

Mellakoissa kuoli sunnuntain ja maanantain välisenä yönä 24-vuotias palomies, joka oli työtehtävissä. Pidätettyjä mielenosoittajia oli kuitenkin aiempia öitä vähemmän.

Mellakat syttyivät viime tiistaina sen jälkeen kun 17-vuotias algerialaistaustainen Nahel Merzouk kuoli poliisin luotiin Nanterren kaupungissa. Poliisin mukaan Merzouk ei suostunut noudattamaan käskyä pysäyttää ajoneuvoaan.

Mellakat ovat laajentuneet myös Ranskan rajojen ulkopuolelle. Belgiassa mielenosoittajia on pidätetty Brysselissä ja Liègessä. Sveitsissä mielenosoittajat rikkoivat lauantaina kauppojen ikkunoita Lausannen kaupungissa.

Macron tapasi maanantaina Ranskan kansalliskokouksen ja senaatin puheenjohtajat. Tiistaina hän tapaa yli 220 ranskalaiskunnan pormestarit. Hän on myös perunut valtiovierailunsa Saksaan. Brysselin EU-huippukokouksesta hän lähti perjantaina kotiin etuajassa.

Macron totesi Twitterissä, että kolmannes mielenosoittajista on nuoria ja ”osa hyvin nuoria”. Hän vetosi vanhempien vastuuseen.

”Teini-ikäisen kuolemaa on käytetty hyväksi tuomittavalla tavalla aikana, jolloin meidän pitäisi osoittaa kunnioitusta.”

Macronin suosio on ollut tänä vuonna pohjamudissa. Ifop-barometrin mukaan 70 prosenttia ranskalaisista oli keväällä tyytymättömiä presidenttiinsä.

Kritiikki Macronia kohtaan johtuu ennen kaikkea ranskalaisten vihaamasta eläkeuudistuksesta, jonka presidentti runnoi läpi kansan vastustuksesta huolimatta. Uuden lainsäädännön myötä eläkeikä nousee kolme kuukautta vuodessa syyskuusta alkaen.

Macronilla ei olisi varaa toiseen epäonnistumiseen lyhyen ajan sisällä.

Kiistelty laki mahdollistaa ampumisen

Ranskan lain mukaan poliisi saa käyttää ampuma-asetta pysäyttääkseen auton, jonka kuljettaja ei pyynnöstä huolimatta suostu pysähtymään.

FAKTAT Ranskan mellakoita Vuoden 2005 lähiömellakat kestivät kolmisen viikkoa. Ne saivat alkunsa siitä, että kaksi nuorta kuoli paettuaan poliisia suurjännitemuuntajaan Clichy-sous-Bois'n kaupungissa. Mellakoissa kuoli kolme ihmistä ja liki 3000 henkilöä pidätettiin. Vuonna 2018 käynnistyi keltaisten liivien liike, joka jatkuu edelleen. Se sai alkunsa polttoaineen hinnan noususta. Mielenosoituksiin on osallistunut erään tutkimuksen mukaan jopa kolme miljoonaa ranskalaista. Keltaliivien mielenosoituksissa on kuollut 11 henkilöä. Vuoden 2023 mellakat käynnistyivät 17-vuotiaan Nahel Merzoukin kuolemasta. Hän kuoli poliisin luotiin viime viikon tiistaina.

Ehtona kuitenkin on, että poliisilla täytyy olla syytä uskoa, että kuljettaja todennäköisesti hyökkää poliisin tai sivullisten kimppuun.

Lain säätämisen taustalla oli se, että poliisiautoa kohti heitettiin Molotovin cocktaileja Viry-Châtillonissa vuonna 2016. Samana vuonna Nizzassa tapahtui terrori-isku, jossa tekijä ajoi kuorma-autolla väkijoukkoon. Isis-järjestön nimiinsä ottamassa iskussa kuoli 86 ihmistä.

Lakimuutosta on kritisoitu Ranskassa. Sitä pidetään epämääräisesti muotoiltuna. Kriitikoiden mukaan vuonna 2017 tehty muutos on johtanut siihen, että poliisin ampumana kuolleiden ihmisten määrä on kasvanut.

Lähiöiden ongelmiin on yritetty puuttua

Kuluneen viikon mellakoihin on osallistunut ihmisiä, jotka suhtautuvat Ranskan poliisiin ja instituutioihin kielteisesti.

Kuolleen nuoren tapaus on herättänyt keskustelua rasismista ja kotouttamisongelmista ranskalaisessa yhteiskunnassa.

Myös vuoden 2005 suuret lähiömellakat saivat alkunsa siitä, että maahanmuuttajataustaisia nuoria kuoli poliisia paetessaan.

”Nuorten mielestä tavaroiden hajottaminen ja tulipalojen sytyttäminen on normaalia käytöstä, jos poliisi on ensin tehnyt virkavirheen. Se osa heidän toimintarepertuaariaan”, historioitsija Annie Fourcaut toteaa Le Point -lehdessä.

Fourcaut muistuttaa haastattelussa, ettei Ranska ole jättänyt maahanmuuttajalähiöitä yksin. Poliitikko Jean-Louis Borloon mukaan nimetyssä Borloo-ohjelmassa on 20 viime vuoden aikana käytetty 40 miljardia euroa lähiöiden kunnostamiseen ja niiden turvallisuuden parantamiseen.

Vetoomus rauhoittua

Ranskan jalkapallomaajoukkueen kapteeni Kylian Mbappé otti tilanteeseen kantaa Twitterissä. Hän kertoi ajattelevansa kuolleen nuoren läheisiä ja ottavansa osaa perheen suruun.

Mbappé vetosi samalla mellakoitsijoihin. Hänen mukaansa heidän pitäisi käyttää energiansa rakentavammalla tavalla.

"Väkivallan ajan täytyy loppua ja antaa tilaa dialogille ja jälleenrakentamiselle."

