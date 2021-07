Valtiosääntöoikeuden dosentti Pauli Rautiainen katsoo, että eduskunnan puhemiesneuvoston valtiosääntöoikeudellinen puntarointi on yskähdellyt.

Hän nostaa esimerkeiksi sote-uudistuksen voimaanpanolakiin jääneen kirjoitusvirheen sekä sen, miten Antti Rinteen (sd) annettiin keväällä perusteetta viedä perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja viedä O-asiana pöytäämisasia perustuslakivaliokuntaan, joka ei voinutkaan sitä käsitellä.

Rautianen kommentoi tilannetta lyhyesti Twitterissä ja laajemmin Perustuslakiblogissa.

”Virheet ovat inhimillisiä eikä syyllisiä kannata etsiä. Siitä huolimatta lainsäädäntökulttuuria kannattaa pysähtyä tarkastelemaan. Itse sijoitan tapahtumat uudeksi lenkiksi ketjuun, joka kertoo välinpitämättömyydestä eduskunnan asemaa kohtaan. Vallalla on ajattelutapa, jossa riittää, että asiat tehdään riittävän paljon sinne päin sekä jossa tehokkuuden ja mukavuudenhalun nimissä oikaistaan ikävystyttävistä vaiheista kuten siirtymäsäännöksen yksityiskohtaisten perustelujen kirjoittamisesta tai virheen korjaamisesta asianmukaisessa lainsäädäntöprosessissa”, hän kirjoittaa.

Sote-uudistuksen voimaanpanolakiin jääneellä kirjoitusvirheellä on teknisesti suuri merkitys, sillä sen vuoksi keskeiset terveydenhoitolait eivät tällä hetkellä ole voimassa.

Eduskunta tiedotti virheen korjaamisen prosessista perjantaina. Tiedotteen mukaan eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk) on ”saattanut sosiaali- ja terveysministeriön tietoon sote-lainsäädännön voimaanpanolakiin sisältyneen, jo hallituksen esityksessä olleen, kirjoitusvirheen. Voimaanpanolain 69 §:ssä on virheellisesti viitattu kyseisen lain 3 §:ään kun tarkoitus on ollut viitata 2 §:ään”.

”Puhemies esittää, että sosiaali- ja terveysministeriö ryhtyy Suomen säädöskokoelmasta annetun lain 17 a §:ssä tarkoitettuun oikaisumenettelyyn virheen korjaamiseksi”, lyhykäisessä tiedotteessa todetaan.

Pauli Rautiainen kuvaa tiedotetta ”kryptiseksi”.

”Oma kantani on, että ministeriön pitäisi korjata virhe eduskunnan lainsäädäntöprosessin kautta. Voi olla, että ministeriö valitsee kuitenkin oikaisumenettelyn tien.Käsissä on sillä tavalla tulkinnallinen kysymys, että yksiselitteistä vastausta ei voine ennalta antaa”, hän kommentoi.

Perustuslain tuntija, professori Martin Scheinin huomauttaa, että jotta asia voidaan korjata kirjoitusvirheenä, se edellyttää, ettei lakeja ”aikuisten oikeasti” ole kumottu.

Rautiaisen mukaan ”jonkinlaista johtoa” siihen, missä kirjoitusvirheen korjaamisen kaltaisuuden rima kulkee saa laillisuusvalvojien ratkaisuista, jotka koskevat säädöskokoelmalain 17a §:n soveltamista. Niistä tuorein on kesäkuulta. Siinä apulaisoikeuskansleri moitti liikenne- ja viestintäministeriön menettelyä oikaisemisessa. Kun asetuksen siirtymäaikasäännöstä muutettiin, kysymys ei ollut sellaisesta kirjoitusvirheen kaltaisesta virheestä, joka olisi voitu korjata oikaisemalla asia säädöskokoelmalain 17a §:n mukaisessa menettelyssä. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että siirtymäsäännös olisi pitänyt säätää uudestaan.