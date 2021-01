Espoolaisessa palvelutalossa koronavirustautitapauksia on todettu tällä hetkellä yhteensä 20 asukkaalla, joista viisi sairastunutta on menehtynyt. Työntekijöistä yhteensä 11:llä on ilmennyt koronavirustartuntoja. Kuvituskuva. Kuvan henkilöt eivät liity juttuun.

Korona. Espoolaisessa palvelutalossa koronavirustautitapauksia on todettu tällä hetkellä yhteensä 20 asukkaalla, joista viisi sairastunutta on menehtynyt. Työntekijöistä yhteensä 11:llä on ilmennyt koronavirustartuntoja. Kuvituskuva. Kuvan henkilöt eivät liity juttuun.

Korona. Espoolaisessa palvelutalossa koronavirustautitapauksia on todettu tällä hetkellä yhteensä 20 asukkaalla, joista viisi sairastunutta on menehtynyt. Työntekijöistä yhteensä 11:llä on ilmennyt koronavirustartuntoja. Kuvituskuva. Kuvan henkilöt eivät liity juttuun.

Koronavirus on päässyt leviämään espoolaisessa palvelutalossa. Tartuntoja on ilmennyt kahdessa ryhmäkodissa. Tämän hetkisten tietojen mukaan ei ole syytä epäillä koronavirusmuunnoksen mahdollisuutta.

Palvelutalo Hopeakuun tartunnoista tiedotettiin tammikuun puolivälissä, jolloin koronavirustartunta oli ilmennyt yhdeksällä asukkaalla ja seitsemällä työntekijällä. Tällä hetkellä koronavirustautitapauksia on todettu yhteensä 20 asukkaalla, joista viisi sairastunutta on menehtynyt. Työntekijöistä yhteensä 11:llä on ilmennyt koronavirustartuntoja.

”Esitämme osanottomme menehtyneiden asukkaiden omaisille ja läheisille”, Palvelutalo Hopeakuusta vastaavan Espoon Eläkekotisäätiön toiminnanjohtaja Irene Valo ja Espoon kaupungin vanhuspalvelujen johtaja Matti Lyytikäinen sanovat tiedotteessa.

Espoon kaupungin tiedotteen mukaan tartunnan saaneet asukkaat on eristetty muista asukkaista ja tartunnan saaneet henkilökunnan jäsenet on määrätty eristykseen. Lisäksi hoivakodissa altistuneet henkilöt on määrätty karanteeniin. Asukkaiden omaisiin ja läheisiin on oltu yhteydessä.

Kaikki muut paitsi koronavirustautia rokotushetkellä sairastaneet ovat saaneet koronarokotteen palvelutalo Hopeakuun asukkaista ja työntekijöistä. Valtaosa sai ensimmäisen rokoteannoksen viikolla 2. Käytettävissä oleva Pfizerin ja Biontechin rokote vaatii tehosteannokset, jotka on määrä antaa viikolla 5.

Espoon hoivakodeissa saadaan asukkaiden ensimmäinen rokotekierros päätökseen tällä viikolla. Espoossa on lähes 40 hoivakotia, joissa asukkaita on noin 1350.

”Vaikka koronarokotukset ovat alkaneetkin, muistutamme edelleen, että hoivakodeissa tulee noudattaa suojaustoimenpiteitä ja hygieniaohjeita”, Lyytikäinen painottaa.

Ilomantsista löytyi herkästi leviävää brittimuunnosta

Pohjois-Karjalassa alle viiden tuhannen asukkaan Ilomantsin kunnassa on havaittu koronaviruksen brittivarianttia, jonka leviämistä Suomi yrittää parhaillaan estää. Terveysviranomaiset ovat varoittaneet Suomessakin variantin herkästä leviämisestä ja sen estämiseen yritetään parhaillaan varautua.

LUE SEURAAVAKSI:

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Siun soten alueella todetaan koronaviruksen aiempaa selvästi helpommin tarttuvaa virusmuunnosta. Virusmuunnos paljastui, kun Siun sote toimitti Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeiden mukaisesti näytteitä analysoitavaksi virusmuunnoksen varalta.

Ilomantsin tartuntaryppäässä on todettu yhteensä 21 koronavirustartuntaa. Tartunnat ja altistumiset ovat pääosin tapahtuneet perhepiirissä, mutta niihin on liittynyt myös laajempia altistumisia Ilomantsin peruskoulussa.

Siun sote on tiedottanut näistä aiemmin ja altistuneet on asetettu karanteeniin. Tartunnan alkuperä on selvitetty ja se on muualla Suomessa.

Siun sote järjestää koronavirustestit kaikille Ilomantsin tartuntaryppäässä viimeisen 14 vuorokauden aikana altistuneille henkilöille. Testit otetaan tiistain ja keskiviikon aikana.

Ennen Ilomantsin tuoreita havaintoja THL kertoi viime torstaina, että Suomessa on havaittu yhteensä 86 virusmuunnostapausta, joista 80 on Britannian ja kuusi Etelä-Afrikan viruskantaa.