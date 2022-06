Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) arvioi, että Turkin aiheuttaman ”Nato-solmun” avaaminen on tärkeää myös puolustusliitto Natolle itselleen. Keskustan puoluekokouksessa lauantaina puhunut Kaikkonen viittaa siihen, että Turkki vastustaa jyrkästi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä.

”Turkkilaisilla on kieltämättä aikamoinen valttikortti kädessään – Naton yksimielinen päätöksenteko – mutta kortittomia emme ole mekään. Kahden Nato-yhteensopivan maan, eli Suomen ja Ruotsin jäsenyyksien toteutuminen mahdollisimman nopeasti on tärkeä merkki siitä, että Naton avoimien ovien politiikka toimii. Se että Turkin solmima solmu saadaan avattua, on myös Natolle itselleen tärkeää. Kauanko tämä vie, sitä ei tiedä kukaan enkä lähde sitä tässä arvailemaan. Mitä pikemmin, sen parempi”, puolustusministeri kommentoi.

Kaikkosen yksinkertainen tilannearvio on, että oma pää on nyt pidettävä kylmänä.

”Asiat järjestyvät, ennemmin tai myöhemmin. Totean myös, että meillä ei ole hätää. Rajoillamme on rauhallista, puolustusvoimamme ja rajavartijamme ovat iskussa ja valppaina tilanteen edellyttämällä tavalla. Meillä on lisäksi valtava määrä kansainvälisiä ystäviä.”

Hän sanoo tarkoittavansa kansainvälisillä ystävillä kaikkea poliittista ja puolustusyhteistyöhön liittyvää tukea, mitä Suomi ja Ruotsi ovat saaneet ilmoitettuaan Nato-jäsenyyden hakemisesta.

”Näillä tervetulotoivotuksilla ja turvalupauksilla on iso merkitys hakuprosessin aikana. Ihan tyhjästä nämä turvalupaukset eivät ole syntyneet. Monet niistä pohjautuvat kansainväliseen puolustusyhteistyöhön, mitä on vahvistettu viimeisten vuosien aikana määrätietoisesti.”

Euroopan parlamentti arvioi tällä viikolla, että Turkki on yhä kauempana EU:n arvoista ja normeista. Parlamentti kehotti ”Turkin hallitusta käsittelemään Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyshakemuksia vilpittömin mielin, osallistumaan rakentavalla tavalla toimiin, joilla pyritään ratkaisemaan jäljellä olevat ongelmat EU:n arvojen ja oikeudellisten vaatimusten mukaisesti” ja pidättäytymään ”epäasiallisesta painostuksesta”.

LUE TARKEMMIN: