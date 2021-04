Perussuomalaisen puolueen perustaja, entinen ulkoministeri Timo Soini arvioi puolueen tilannetta kovin sanoin blogissaan. Hän nostaa esiin kansanedustaja Sebastian Tynkkysen viime viikolla saaman syytteen ja muistuttaa myös perussuomalaisista erotettujen Teemu Torssosen ja Ano Turtiaisen tapauksista.

”Mikä yhdistää Sebastian Tynkkystä, Teemu Torssosta ja Ano Turtiaista? Kaksi on jo saanut perustamastani puolueesta kenkää ja kolmas on kolmatta kertaa syytteessä kiihotuksesta kansanryhmää vastaan. Mitä muuta? Kaikki olivat Jyväskylän puoluekokouksen linjoilla siirtämässä perussuomalaisia uuteen komentoon ja asentoon. T- linja on työnsä tehnyt ja mono heiluu. Luteet pois lipulta. Perussuomalaisissa on paljon kunnon kansalaisia, potkikaa nyt pellet pois puolueestanne. Suomi on vapaassa pudotuksessa ja tarvitsee suunnan muutosta”, Soini kirjoittaa.

Hän ennakoi, ettei perussuomalaiset pääse tulevissa kuntavaaleissa ”lähellekään paalupaikkaa”, mutta eduskuntavaaleissa tilanne voi olla toinen.

”Ilman rasisteja”, Soini huomauttaa.

Hän korostaa, että vain hallituksessa voi saada jotain aikaan.

”Tällä menolla vaikutusvaltanne on nolla ja nollassa pysyy. Annoitte sosialistien vetää itseänne höplästä ja olette hallituksesta ulkona. Vain sieltä saa jotakin aikaan. Taitamaton johtonne pelasi teidät ulos. Tulos on punavihreä sekasotku”, Soini ryöpyttää.

Sebastian Tynkkynen sai maaliskuun lopulla syytteen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Hänet on tuomittu kiihottamisesta kansanryhmää vastaan jo kahdesti aiemmin.

”Kyse oli siitä, että olin kuntavaalikampanjassani 2017 tuonut esiin kansalaisten aitoja kokemuksia, joista kolme olivat valtakunnansyyttäjälle sellaisia, joista olisi ilmeisesti pitänyt vaieta. Kaikki valtakunnansyyttäjän perustelut perustuivat pelkästään näiden kolmen kansalaisviestin esiintuomiseen”, Tynkkynen kommentoi uutta syytettä Facebookissa.

Ano Turtiainen erotettiin perussuomalaisista helmikuussa. Sitä ennen hänet erotettiin puolueen eduskuntaryhmästä jo viime kesänä. Turtiainen sai helmikuussa myös eduskunnan puhemieheltä huomautuksen epäasiallisesta käytöksestä. Lisäksi puhemies Anu Vehviläinen (kesk) kertoi lauantaina, että Turtiaisen ”uhkauksenomaiseen” tviittiin palataan eduskunnassa heti pääsiäisen jälkeen.

Teemu Torssonen on jyväskyläläinen kaupunginvaltuutettu, jonka eduskuntavaaliehdokkuuden perussuomalaisten Keski-Suomen piiri hylkäsi keväällä 2018. Hänet on myös erotettu puolueesta.

Timo Soini johti perustamaan perussuomalaista puoluetta vuosina 1997-2017. Hän erosi puolueesta Jussi Halla-ahon noustua puheenjohtajaksi vuonna 2017 Jyväskylän puoluekokouksessa.

