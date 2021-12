Tunnettu taloustieteilijä Jean Pisani-Ferry katsoo Euroopan unionin olevan poikkeuksellisen herkässä vaiheessa, kun monet erilaiset jakolinjat repivät paitsi kansalaisia myös poliittisia päättäjiä eri suuntiin.

Hän nostaa Project Syndicatessa julkaistussa kirjoituksessaan ensimmäisenä esiin rokotekriittiset ja koronarokotetut, joiden välisiä erimielisyyksiä hän kuvaa traumaattisiksi.

”Tällaisilla riidoilla on tapana johtaa myös poliittisiin jakolinjoihin, kuten on jo nähtävissä tietyissä maissa. Väkivaltaisiksi äityneet rokotevastaiset mielenosoitukset ovat esimakua siitä, mitä on tulossa”, Pisani-Ferry varoittaa.

Hän yhdistää samoihin jakolinjoihin myös näkemyserot tulevasta talouspolitiikasta, käytännössä siitä, millaiset budjetti- ja velkakurisäännöt EU-maat saavat aikaan.

”On hyvinkin tarpeellista keskustella siitä, milloin elvytys voidaan lopettaa ja olla huolissaan kasvavista julkisista veloista. Kyse on kuitenkin lopulta siitä, milloin ja missä määrin näihin asioihin liittyvät erimielisyydet ruokkivat polarisaatiota tilanteessa, jolloin yhteisymmärrys tulevasta uudistuksesta olisi saatava aikaan.”

Jakolinjoista on jo aikaisemmin varoittanut Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n entinen pääekonomisti, Peterson Instituten kansainvälisen talouspolitiikan tutkija Olivier Blanchard, joka nosti rokotevastaisten ja rokotuksen saaneiden väliset jännitteet esiin jo heinäkuussa.

