Kokoomuksen johto on ollut presidenttiehdokaskuviosta poikkeuksellisen hiljaa, mutta nyt puolueen juna on etenemässä.

Kauppalehden tietojen mukaan kokoomuksen puoluehallitus on kutsuttu koolle ensi viikon lauantaiksi. Listalla on päätös kokoomuksen ylimääräisen puoluekokouksen järjestämisestä presidentinvaaliin liittyen. Mitä luultavimmin puoluehallitus päättää myös siitä, ketä se suosittaa kokoomuksen ehdokkaaksi.

”Kyllä tällainen kutsu on tullut postiin”, vahvistaa Pohjanmaan kokoomuksen puheenjohtaja, puoluehallituksen jäsen Jesse Luhtala.

Kokoomuksen ehdokaskuvio on ollut auki odotettua pidempään ja prosessia ovat venyttäneet kauan kestäneet hallitusneuvottelut ja hallituksen vaikea alku. Nimiä on vilissyt useita, mutta tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että kokoomus valitsee Alexander Stubbin ja Antti Häkkäsen väliltä.

LUE MYÖS Tämä on Mika Aaltolan oljenkorsi presidentiksi

Molemmilla on kokoomuksen kentällä kannatusta. Stubbin henkilökohtaisesta kannasta ei ole varmuutta, kun taas puolustusministeri Antti Häkkänen on vihjannut, että kiinnostusta ehdokkuuteen olisi.

Suuri painoarvo on sillä, mihin puolueen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo päätyy. Puheenjohtaja on valmistellut esitystään ehdokkaaksi käymällä keskusteluja muun muassa piirien puheenjohtajien kanssa.

”Puolueen puheenjohtaja on tunnustellut kentän näkemystä, keskusteluja on käyty. Pohjanmaalla tilanne on se, että Häkkäselle ja Stubbille on molemmille kannatusta. Tilanteessa puheenjohtajan kanta painaa paljon. Oli hänen esityksensä kumpi tahansa, sen takana sitten ollaan”, Luhtala sanoo.

Hänen mukaansa oleellista on, että kokoomuksella on ehdokas, joka pystyy voittamaan vaalin. Hän ei kerro omaa suosikkiaan, vaan painottaa, että piirin sisällä kannatusta on niin Stubbilla kuin Häkkäsellä.

”Odotan puheenjohtajalta esitystä”, Luhtala sanoo.

LUE MYÖS VAALIETKOT-KOMMENTTI:

Orpo leipoo Stubbista ehdokasta?

Arvioiden mukaan Orpon valinta kallistuisi Stubbin suuntaan. Syynä ovat paitsi kokemus myös se, että Stubb olisi luonteva ehdokas komissaariksi, jos ei tule valituksi presidentiksi. Näin ollen Orpo haluaisi pitää auki vaihtoehdon, jossa Stubb voisi olla ehdolla myös eurovaaleissa ensi kesänä. Stubbin arvellaan olevan kiinnostunut presidenttiehdokkuudesta, mutta ilmeisesti empii vielä.

Ulkoministeri Elina Valtosen on kerrottu taustakeskusteluissa kieltäytyneen ja toivoneen Stubbia ehdokkaaksi.

Kokoomuksessa jotkut olisivat toivoneet ehdokkuusasiasta jäsenäänestystä, joka olisi nostanut ehdokkaat myös mediassa esiin. Aika sen suhteen on kuitenkin kulunut umpeen.

”Nyt tarvitaan esitys puoluehallitukselta ja sitten jo kohti kampanjaa”, Luhtala näkee.

Kokoomuksen ylimääräinen puoluekokous ajoittuu syksyyn. Vaikka jäsenäänestystä ei olekaan tulossa, ylimääräisessä puoluekokouksessa ehdokkaita voi toki olla useampikin. Yllättävää kuitenkin olisi, jos kokoomuksen ehdokas ei olisi puoluehallituksen esittämä ehdokas.

Mahdollista on sekin, että puoluehallitus joutuu äänestämään ehdokkaasta. Siellä kannatusta on sekä Stubbilla että Häkkäsellä. Puheenjohtajan kanta kuitenkin yleensä ohjaa tulosta.

Puolustusministeri Häkkänen ilmoitti harkitsevansa vakavasti ehdokkuutta Kotkaniemen turvallisuuspoliittisessa keskustelutilaisuudessa viime torstaina. Spekulointia hänen ehdokkuutensa ympärillä on kuitenkin käyty jo pidempään.

LUE SEURAAVAKSI: