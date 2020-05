Alkoholin matkustajatuonti on romahtanut korona-aikana 90 prosenttia.

Koronavirusrajoitukset ovat leikanneet alkoholin tarjonnasta ja myynnistä merkittävän siivun. Tämä vuoksi myös alkoholin kokonaiskulutus supistuu tämän vuoden aikana, arvio Terveyden ja ­hyvinvoinnin laitoksen THL:n johtava asiantuntija Thomas Karlsson.

Viime vuonna matkustajatuonnin osuus alkoholin kokonaiskulutuksesta oli 15 prosenttia ja ravintoloiden myynnistä noin 10.

”Kokonaistarjonnasta on pudonnut neljäsosa pois. Päivittäistavarakauppojen ja Alkon myynti ei kasva niin paljon, että se kompensoisi tämän”, Karlsson sanoo.

Viro laski alkoholiveroaan viime vuoden heinäkuussa. Tämä kasvatti panimotuotteiden, eli oluiden ja siiderien, matkustajatuontia. Esimerkiksi oluen tuonti kasvoi yli kolmanneksen vuoteen 2018 verrattuna.

Mikä: Alkoholinkulutus vuonna 2019 Kokonaiskulutus: 10 litraa sataprosenttista alkoholia jokaista 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Tästä 7,1 litraa on vähittäiskulutusta, 1,1 litraa anniskelukulutusta ja 1,8 litraa tilastoimatonta kulutusta. Kulutus väheni: 3,9 prosenttia ­vuoteen 2018 verrattuna. Lähde: THL

Samalla kasvoi myös niin sanottujen suurtuojien eli yli 100 litraa alkoholia tuoneiden osuus. Noin 40 prosenttia Suomeen matkustajatuonnin kautta ­kulkeutuvasta alkoholista tulee suurtuojien mukana.

Kun koronarajoitukset tyrehdyttivät matkustajatuonnin, kulutus ei siirtynyt vähittäiskauppoihin, toteaa Panimoliiton viestintäpäällikkö Essi Lindqvist.

Panimojuomien myynti väheni tammi-­maaliskuussa 2,4 prosenttia verrattuna ­ viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Myynti on jatkunut laskusuuntaisena myös toisella vuosineljänneksellä, ­kertoo Lindqvist.

Matkustajatuonnin katkeaminen ja ravintoloiden sulkeutuminen on sen sijaan kasvattanut Alkon myyntiä. Maalis-huhtikuussa myynti on ollut 16 prosenttia edellisvuotta vilkkaampaa. Asiakasmäärä on kasvanut 1,2 prosenttia.

”Tilanne on ollut poikkeuksellinen. Aika näyttää, millaisia jälkiä korona jättää kuluttajien käyttäytymiseen”, sanoo Alkon toimitusjohtaja Leena Laitinen.

Vaikka Alkon myyntimäärät ovat kasvaneet, koronan tyrehdyttämä Viron-­viinaralli ei kuitenkaan kasvata alkoholiveron tuottoa Suomessa.

Tuotto on kasvanut selvästi vuodesta 2005. Tuolloin alkoholiveron tuotto jäi alle miljardiin euroon, kun se oli viime ­vuonna noin 1,5 miljardia euroa.

Reilu kasvu johtuu siitä, että alkoholiveroa on korotettu useaan otteeseen. Vero­kertymä on kuitenkin laskenut viime vuosi­kymmenen aikana niinä vuosina, kun korotuksia ei ole tehty, sillä alkoholin kulutus on laskenut.

Alkoholiveron tuottoarviota pudotettiin tältä vuodelta huhtikuun alussa.

”Tuolloin arvioitiin, että alkoholin kulutusta ja verotuottoa pienentää anniskelu­kulutuksen väheneminen poikkeustoimien takia”, sanoo ­valtiovarainministeriön neuvotteleva virkamies Jenni Oksanen.

