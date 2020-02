Sunnuntaina Hubein maakunnassa Kiinassa sata ihmistä kuoli koronavirukseen, raportoi muun muassa BBC. Luku on pienin sitten tiistain, jolloin 97 ihmistä kuoli virukseen.

Yhteensä Kiinassa on tähän mennessä kuollut virukseen 1770 ihmistä.

China Daily raportoi monia muitakin rohkaisevia lukuja. Sen mukaan myös esimerkiksi vakavasti sairaiden potilaiden määrä on kääntynyt laskuun.

Eilen kävi ilmi, että Kiinan presidentti Xi Jinping ilmeisesti tiesi uudesta tappavasta viruksesta kaksi viikkoa aiemmin kuin mitä julkisuuteen on ennen kerrottu, raportoi Financial Times. Näin ollen hän olisi myös osaltaan vastuussa alun hyssytelleestä vastauksesta lääkärien varoituksiin.

Hallitus on huolissaan viruksen aiheuttamasta kolauksesta maan taloudelle. Kiinan keskuspankki on jatkanut koronlaskuja. Kiinalaisten on määrä palata tänään työpaikoilleen, joskin liikenne on edelleen poikki niin monin paikoin, että palaaminen ei monillekaan ole mahdollista.