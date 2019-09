Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä pitää ilmastokriisiä vähätteleviä kannanottoja täysin vastuuttomina. Asia on noussut esiin tällä viikolla YK:n ilmastokokouksen ja perjantaina maailmanlaajuisesti järjestettyjen ilmastolakkojen vuoksi.

”Ilmastonmuutoksesta uutisoidaan nyt paljon, koska asia on tärkeä ja sille pitää nopeasti tehdä jotain. Tässä julkisessa keskustelussa on myös panikointia ja liioittelua. Ja on ollut myös ylilyöntejä, joissa yksittäisiä ihmisiä syyllistetään asioista, jotka yhteiskunnan pitäisi ratkaista heidän puolestaan. On ymmärrettävää, että suuri osa vastaajista pitää osaa ilmastokeskustelusta liioitteluna. Itse olen kuitenkin paljon enemmän huolissani ilmasto-ongelman vähättelystä ja vastakkainasettelusta, jota luodaan”, Leskelä kirjoittaa kolumnissaan Energia-uutisissa.

”Meidän tulee löytää yhteinen ilmastoinnostus. Lopettaa vähättely ja taistella ilmastoahdistusta vastaan. Iloitaan niistä asioista, joita voimme tehdä ilmaston eli oman tulevaisuutemme kannalta paremmin. Greta Thunbergin viesti on: puhukaa vähemmän ja tehkää enemmän. Sen luulisi sopivan suomalaisille”, hän jatkaa.

”Se on karu vastuu”

Samaan asiaan kiinnittää huomiota historioitsija ja valtiotieteilijä Jukka Tarkka, joka kertoo innostuneensa nuorten ilmastotempauksista.

”He ovat oikeassa siinä, että tämä juttu ei koske ehkä paljonkaan ihan minun ikäisiini, eikä ehkä näihin nykyisiin ilmastoaktivisteihinkaan niin paljon kuin heidän lapsiinsa kaukaisessa tulevaisuudessa. Se on karu vastuu”, hän kirjoittaa Facebookissa.

Tarkan mukaan asiassa on syytä pitää tiukkaa ”älyllistä kuria”.

”Pitkän jatkumon projektin onnistuminen vaatii sitä, että nykyiset nuoret, jotka kohta ovat päätöksiin vaikuttavia tutkijoita, kansanedustajia ja ministereitä, toimivat tutkittuun tietoon perustuvan tiedon varassa, eivätkä harhaudu nykyisten ilmastopopulististien hömpötyksiin.”

Euroopan unista väitöskirjan tehnyt entinen europarlamentaarikko Eija-Riitta Korhola kuvailee tilannetta turhauttavaksi. Hän muistuttaa, että samalla kun EU:ssa vähennettiin tuotannon päästöjä, kulutuksen päästöt kasvoivat sitä enemmän, jos otetaan huomioon lisääntynyt tuonti EU:n ulkopuolelta.

”Toimme entistä enemmän hyödykkeitä EU ulkopuolelta, missä tuotettiin likaisemmin”, hän tiivistää Puheenvuoron blogissaan.

”Nuori, älä tyydy hurskasteluun, kädettömyyteen ja näpertelyyn”

Korhola syyttää oman sukupolvensa ilmastoaktivisteja hurskastelusta.

”Olen usein ihmetellyt, miksi monet sukupolveni ilmastoaktivistit eivät osoita kiinnostusta todellisiin tuloksiin. Kerta toisensa jälkeen olen nähnyt heidän asettuvan vastustamaan sellaisia teknologisia ratkaisuja, joilla päästöjä voitaisiin oikeasti panna kuriin. Mutta selvästi enemmän heitä kiinnostaa asian poliittinen puoli: syylliset ja sankarit, väärässä- ja oikeassaolijat, hiilijalanjäljen paheksunta ja mediahuomio. Mikään näistä ei vielä ratkaise ilmastokysymystä. Nuori, älä tyydy samaan hurskasteluun, kädettömyyteen ja näpertelyyn. Vaadi tehokasta teknologiaa apuun. Muuten kasvavalla ihmiskunnalla ei ole tulevaisuutta.”

Miljoonat nuoret osallistuivat perjantaina ilmastolakkoon ja ilmastonmuutoksen vastaisiin mielenosoituksiin eri puolilla maailmaa. Helsingissä mielenosoittajia on poliisin arvion mukaan ollut noin 5 000–6 000.

