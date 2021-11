Kuhmolainen kansanedustaja Tuomas Kettunen (kesk) esittää, että valtio lähtisi mukaan Kainuussa vireillä olevaan sellutehdashankkeeseen.

”Kun pääministeri ilmoittaa, että pitää olla rahoitusta vihreän siirtymän teollisuushankkeisiin, olisin sitä mieltä kylmän viileästi, että ei muuta kuin valtio osaomistajaksi Kekkosen aikaista aluepolitiikkaa ajatellen. Valtio vauhdittamaan omistajuudella kansantaloudelle ja ilmastolle tärkeää investointia”, Kettunen sanoo Paltamon hankkeesta.

Keskustalainen kansanedustaja mainitsee positiivisena esimerkkinä Suomen malminjalostus Oy:n pääosin omistaman kaivosyhtiö Terrafamen uusine akkukemikaalitehtaineen. Selluhankkeessa voisi hänen mielestään omistajana olla vaikka valtion sijoitusyhtiö Solidium.

Kuitupuuta Kettusen mukaan riittäisi Kainuussa, vaikka Kemiin on jo nousemassa iso Metsä Groupin biotuotetehdas. Lisäksi omia Paltamon tavoin takkuilleita hankkeita on Kuopiossa ja Kemijärvellä. Yhteistä niille on se, että sijoittajien rahasta on pulaa.

”Paltamo sijoittuu logistisesti keskelle kaikkea. 150 kilometrin säteeltä on suunniteltu otettavan kuitupuu ja se ajetaan jatkojalostettavaksi ja siitä rataa pitkin Oulun satamaan ja maailmalle”, kansanedustaja Kettunen sanoo.

Hänen viittauksensa Kekkoseen liittyy siihen, että Suomen entinen presidentti Urho Kekkonen (1900–1986), oli aloitteellinen esimerkiksi, kun valtionyhtiö Rautaruukki perusti terästehtaan 1960-luvulla Raaheen.

Kainuulaistaustaista Kekkosta pidetään taustavaikuttajana myös, kun Rautaruukki perusti junanvaunutehtaan silloiseen Vuolijoen kuntaan, joka liittyi sittemmin Kajaaniin. Vaihtelevien vaiheiden ja omistajanvaihdosten jälkeen Otanmäen tehtaasta on tullut alueella merkittävä työnantaja.

Kekkonen edusti poliittisessa toiminnassaan maalaisliittoa, joka on Suomen keskustan vanha nimi.

