Näin ensi vuoden veromuutokset näkyvät Veronmaksajain keskusliiton laskelmien mukaan suomalaisten lompakoissa.

Ansiotulojen verotus

Ansiotuloveron perusteisiin ollaan tekemässä indeksitarkistus kaikilla tulotasoilla, jotta verotus ei kiristyisi yleisen ansiotasokehityksen vuoksi. Tarkistus perustuu ansiotasoindeksin 2,5 prosentin nousuun.

Työttömyysvakuutusmaksu kasvaa 0,15 prosenttiyksiköllä ja sairausvakuutuksen päivärahamaksu 0,18 prosenttiyksiköllä. Keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousee 0,06 prosenttiyksiköllä, kun 39 kuntaa korottaa tuloveroprosenttiaan.

Palkka e/kk Veroaste 2020 Veroaste 2021 Kiristyminen e/vuosi 2327 22,7% 22,9% 60 3490 30,5% 30,8% 130 5817 38,6% 38,9% 210 9308 45,5% 45,7% 240

Lähde: Veronmaksajain keskusliitto

Asuntolainan korko

Vuonna 2021 asuntovelan koroista vähennyskelpoisia on 10 prosenttia. Tänä vuonna koroista on vähennyskelpoista 15 prosenttia. Asuntolainakannan keskikorko on Suomen Pankin mukaan 0,88 prosenttia.

Asuntolainan korko Asuntolainan korko e/vuosi Verohyöty e/vuosi, 2020 Verohyöty e/vuosi, 2021 Muutos e/vuosi 0,5% 500 23 15 –8 1% 1000 45 30 –15 2% 2000 90 60 –30

Asuntolainan korko Asuntolainan korko e/vuosi Verohyöty e/vuosi, 2020 Verohyöty e/vuosi, 2021 Muutos e/vuosi 0,5% 1500 68 45 –23 1% 3000 135 90 –45 2% 6000 270 180 –90

Lähde: Veronmaksajain keskusliitto

Valmisteverot

Lämmityspolttoaineiden verotus nousee nettomääräisesti 105 miljoonalla eurolla. Parafiinisen dieselin verotuki, 5 senttiä/litra, poistuu asteittain vuoteen 2023 mennessä. Vuonna 2021 verotuesta leikataan 1 sentti/litra.

Alkoholijuomien valmisteveroja on määrä korottaa 50 miljoonalla eurolla hallitusohjelman mukaisesti. Tupakkaveroa nostetaan puolivuosittain. Vuosina 2020-2021 tehdyillä verotason korotuksilla toteutetaan hallitusohjelmaan kirjatusta 200 miljoonan euron tupakkaveron kiristyksestä puolet, eli 100 miljoonaa.

Tällaisia vaikutusarvioita Veronmaksajain keskusliitto on laatinut valmisteverojen muutoksista hintoihin. Arviot sisältävät valmisteveron ja arvonlisäveron vaikutuksen.

Tupakka-aski, +0,45 e

Fossiilinen diesel, +1 sentti/litra

Olut, 33 cl, 4,5 %, +0,03 e

Siideri & long drink 33 cl, 4,5 %, +0,03 e

Viini, 75 cl, 12 %, +0,22 e

Viina, 50 cl, 40 %, +0,38 e

Öljylämmitteisen omakotitalon lämmitys (kulutus 2200 l/v.) +74 e/v.

Öljylämmitteisen omakotitalon lämmitys (kulutus 1500 l/v.) +50 e/v.

Öljylämmitteisen omakotitalon lämmitys (kulutus 3000 l/v.) +100 e/v.

Kaukolämmitteisen omakotitalon lämmitys (keskimäärin) +38 e/v.

Kaukolämmitteisen kerrostaloasunnon lämmitys (keskimäärin) +16 e/v.

