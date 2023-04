Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) osallistui Naton ulkoministerikokoukseen Brysselissä tällä kertaa Naton täysivaltaisen jäsenmaan ministerinä.

Aiemmin Haavisto on käynyt Naton päämajalla ensin kumppanimaan, sitten tarkkailijajäsenmaan edustajana. Mikä muuttui nyt, kun Suomi on Naton jäsen?

”Konkreettinen ero on se, että Suomi on nyt päätöksentekijän roolissa. Siihen pitää vähän totutella, kun on puhunut tarkkailijan ja kumppanin roolissa aiemmin. Nyt pitää oikeasti ottaa kantoja esimerkiksi Vilnan huippukokouksen agendaan.”

Haavisto sanoi, että Suomen viestien sisällöt eivät ole muuttuneet Nato-jäsenyyden myötä. Suomi on aiemminkin esimerkiksi pitänyt Ukrainan tukemista tärkeänä.

”Totta kai muut suhtautuvat myös toisella tavalla jäsenmaahan, joka on yhtä valtaapitävä kuin muutkin tässä Naton päätöksenteossa.”

Tämä oli toistaiseksi Haaviston viimeinen Nato-kokous Suomen ulkoministerinä. Pääministeri Sanna Marin (sd) jättää tasavallan presidentti Sauli Niinistölle hallituksen eronpyynnön huomenna torstaina Mäntyniemessä.

Haavisto totesi, että viimeiseen kokoukseen liittyy tiettyä haikeutta. Pitkäaikaisten kollegoiden kanssa muodostuu aina myös henkilösuhteita ja tiivis yhteisö. Ministerit soittelevat toisilleen ja kutsuvat kylään. Haaviston kokemuksen mukaan ministeritehtävissä syntyneet suhteet jäävät usein pitkäikäisiksi.

”Olemme tiukoissa paikoissa joutuneet yhdessä asioita käsittelemään, ja siinä syntyy myös sellainen henkilökohtainen taso. Ehkä jotain kertoo se, että kaikki ministerit toimivat täällä etunimellä.”

Haavisto totesi olleensa melkein päivittäin yhteydessä esimerkiksi Ruotsin ulkoministerin Tobias Billströmin kanssa. Hänen mukaansa ruotsalaiset ovat ilmaisseet tyytyväisyytensä siihen, että Suomi ratifioi Ruotsin jäsenyyden ensitöikseen Natossa.

Haavisto kertoi, että hän vetosi kokouksessa sekä Turkin että Unkarin ulkoministereihin sen puolesta, että Ruotsi hyväksyttäisiin Naton jäseneksi ennen Vilnan huippukokousta.

”Tiedän, että monet muut Nato-maat vetosivat Suomen tapaan näihin osapuoliin.”

Suomelta kysyttiin puolustusmenojen tasosta

Haaviston mukaan ulkoministerikokouksen pääkeskustelunaiheisiin kuului Ukrainan tukeminen. Hän sanoi, että meneillään on paradoksaalinen tilanne, jossa Euroopan unioni antaa Ukrainalle sotilaallista tukea, ja Nato antaa siviilipuolen tukea.

”Tämä tuntuu vähän siltä, että asiat olisivat ylösalaisin, mutta se johtuu siitä, että Nato ei halua olla osapuoli Ukrainan konfliktissa.”

Keskiviikkona Nato-maat tapasivat indopasifisen alueen maita.

”Siinä nousi esiin Kiinan toiminta ja erilaiset Taiwaniin kohdistuvat uhat”, Haavisto kertoi.

Suomelta kysyttiin myös puolustusmenojen kehityksestä. Suomi ylittää tällä hetkellä Naton suosituksen ja käyttää yli kaksi prosenttia bruttokansantuotteestaan puolustusmenoihin. Se on isolta osin hävittäjähankintojen ansiota.

”Tulevat hallitukset joutuvat tekemään ratkaisuja siitä, miten pysytään tässä kahden prosentin minimitasossa”, Haavisto totesi.

Häneltä kysyttiin, milloin hän aikoo ilmoittaa, onko hän käytettävissä presidenttiehdokkaaksi.

”En ole ottanut vielä kantaa tähän presidenttiasetelmaan. Annetaan nyt pölyn vähän laskeutua näistä menneistä vaaleista ja katsotaan sitten, missä ollaan.”