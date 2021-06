Pääministeri Sanna Marin (sd) otti kierroksia oppositiopuolue perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon työmarkkinapuheista MTV:n puheenjohtajatentissä.

Halla-aho kommentoi tentissä huomiota herättänyttä puhettaan, johon on sdp:n riveistä puututtu jo aiemmin. Halla-aho katsoi puoluevaltuustopuheessaan muun muassa, ettei Suomen työllisyysastetta saada korjatuksi niin kauan, kuin ay-liike vastustaa työttömyysturvan ja irtisanomissuojan heikennyksiä ja työehtosopimusten yleissitovuuden purkamista. Työnantajapuolelta puuttuu Halla-ahon mukaan ymmärrys siitä, että myös työntekijöiden neuvotteluasema on turvattava.

MTV:n tentissä Halla-aho totesi arvostelleensa molempia osapuolia, niin työntekijä- ja kuin työnantajaleiriä siitä, että ne takertuvat ”yksittäisiin mekanismeihin”, mikä aiheuttaa ”symbolisia sotia” työmarkkinaosapuolten välille. Oleellista on Halla-ahon mukaan se, että molemmilla puolilla on neuvotteluvoimaa sekä se, että Suomeen syntyy työpaikkoja ja ihmiset tulevat palkallaan toimeen. Perussuomalaiset ei ole Halla-ahon mukaan sitoutunut ”yksittäisiin mekanismeihin”.

Li Andersson ja Sanna Marin tarttuivat Halla-ahon puheisiin

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson huomautti heti napakasti, että yhä jää epäselväksi, mitä mieltä perussuomalaiset tarkemmin ovat esiin nostamistaan työmarkkinamekanismeista. Jos ei vastusta yleissitovuuden murtamista, ei näe Anderssonin mukaan ongelmaa purkaa järjestelmää, jolla on turvattu vähimmäistyöehtoja ja -palkkaa Suomessa.

Pääministeri Sanna Marin pitää perussuomalaisten työmarkkinakantoja käsittämättöminä.

Myös pääministeri Marin tarttui Halla-ahon puheisiin.

”Kuuntelen erittäin hämmentyneenä tätä Jussin puhetta, koska puhut toisaalta neuvotteluvoimasta ja sitten haluat purkaa sen koko järjestelmän, mihin sitä neuvotteluvoimaa on käytetty. Kyse ei ole yksittäisestä mekanismista, kun puhumme niinkin periaatteellisesta asiasta kuten yleissitovista työehtosopimuksista”, Marin sanoi MTV:n tentissä.

Sdp-johtaja huomautti, että suomalaisen järjestelmän avulla on saatu varmistettua suomalaisten työehdot ja vähimmäispalkat. Marin hämmästeli perussuomalaisia kiihtyen puheenvuoronsa aikana.

”Ja nyt perussuomalaiset haluavat purkaa tämän mallin. Teille se ei ole kysymys eikä mikään, että meillä on yleissitovat työehtosopimukset. Tämä on kyllä erittäin iso linjanmuutos. Kyllä siinä mennään kokoomuksesta oikealta ohi niin että viuhahtaa. Kyllä tämä on käsittämätöntä puhetta muka työväenpuolueena itseään pitävältä puolueelta. Käsittämätöntä!” pääministeri puuskahti.