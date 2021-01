Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko ja puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen puuttuvat suorin sanoin kokoomuksen sote-uudistusta kohtaan esittämään arvosteluun.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo totesi viimeksi tänään lauantaina puolueensa kuntavaalikampanjan avauksessa, että sote-palvelut pitää jatkossakin järjestää nykyisen kuntamallin pohjalta ilman maakuntia. Kokoomus keskittyisi maakuntahallinnon rakentamisen sijaan hoitotakuun kiristämiseen, palveluiden digitalisaation edistämiseen ja ikäihmisten toimivaan kuntoutukseen.

”Kiristäisimme hoitotakuuta kolmesta kuukaudesta kuukauteen terveyskeskuksissa ja mielenterveyspalveluissa. Jos palvelua ei saa määräajassa, asiakkaalle pitää tarjota palveluseteli, jolla hän voi valita, mistä hoitonsa hakee. Kun hoitoon pääsee varhaisessa vaiheessa, tarve raskaammille palveluille vähenee”, Orpo sanoi.

Saarikon ja Kurvisen mukaan tällainen puhe ”särähtää korviin”.

”Sanot, että te pidätte tekemistä politiikassa tärkeänä. Vaaditte hallitukselta uudistuksia. Sitten samaan aikaan kuitenkin sanotte, että sote-uudistus pitäisi unohtaa. Ymmärrämme, että politiikan tekemisestähän siinä varmaan on kyse. Ja onhan sekin sanottava, että sote-uudistuksella ei varmaan ole paras mahdollinen kaiku suomalaisten keskuudessa. Olet ja olette puhuneet sote-uudistuksesta ”kuoliniskuna kunnille”. Uskomme Sinun tietävän, että jos joku oikeasti on kuolinisku, niin se on se, mitä te vaaditte. Ja se olisi kuolinisku nimenomaan ihmisten peruspalveluille”, he toteavat avoimessa kirjeessään Orpolle.

He muistuttavat, että viime vaalikaudella kokoomus oli mukana viemässä sotea eteenpäin.

”Siksikin kysymme vakavasti: oletteko tosissanne? Raksit päälle -politiikalla ei olisi vakavia seurauksia vain ihmisten peruspalvelujen kannalta. Kyllä ne olisivat vakavia myös Suomen taloudelle. Tiedät ja tiedätte, mikä merkitys uudistuksella on siinä, että talous saadaan tasapainoon. ”

Saarikko ja Kurvinen ovat huolissaan myös päätöksenteon uskottavuudesta.

“Siitähän sote-uudistuksen tekemisessä on myös kyse. Parantaisiko vai huonontaisiko tekemättömyys luottamusta politiikkaan? Ihmisten asioiden hoitamistahan näiden hommien pitäisi olla.”

