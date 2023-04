Keskustan päätös jättäytyä oppositioon hallitustunnusteluiden ollessa vielä käynnissä kirvoittaa poliitikoilta kuittailua puolueesta toiseen.

Hallitustunnustelija Petteri Orpo (kok) piikitteli keskiviikkona keskustaa omassa tiedotustilaisuudessaan, minkä lisäksi perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on patistellut keskustaa osallistumaan neuvotteluihin ja helpottamaan porvarihallituksen syntyä.

Marinin hallituksessa maa- ja metsätalousministerinä sekä tiede- ja kulttuuriministerinä toiminut Antti Kurvinen vastasi Orpolle ja Purralle Twitterissä keskiviikkona. Kurvinen on keskustan puoluehallituksen ja -valtuuston jäsen.

”Linjamme @keskusta on selkeä: nyt on vaalivoittajilla @kokoomus @persut aika ottaa vastuu asioista ja toteuttaa vaihtoehtonsa. Mitä @PetteriOrpo ja @ir_rkp pelkäätte? Miksi anelette meitä mukaan 4 vuoden haukkumisen jälkeen? Teillä on mahdollisuus näyttää”, Kurvinen viestitti.

Kun perussuomalainen kansanedustaja Jani Mäkelä vastasi Kurviselle keskustan toimineen hätäisesti, Kurvinen kuittasi nopeasti takaisin.

”Palataan Jani asiaan kun olette hallituksessa alentaneet bensan hintaa”, hän kirjoitti.

Keskusta on todennut haluavansa nähdä, kuinka helposti kokoomus ja perussuomalaiset onnistuvat hallituksessa suoristamaan valtiontaloutta, missä epäonnistumisesta nämä ovat arvostelleet keskustaa Marinin hallituksen aikana.

Jussi Halla-aholta pitkä kritiikki: Keskusta kostaa äänestäjilleen?

Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja, kansanedustaja Jussi Halla-aho pohtii Facebook-kirjoituksessaan keskustan teesiä siitä, että ”äänestäjät ovat vaaleissa ohjanneet sen oppositioon”. Halla-aho pitää ajatusta mielenkiintoisena ja erikoisena.

Halla-ahon mukaan kaksipuoluejärjestelmässä, kuten Yhdysvalloissa, vaalitulos osoittaa toisen hallitsemaan ja toisen oppositioon.

”Joustavassa monipuoluejärjestelmässä (kuten Suomessa) kysymys on paljon vaikeampi”, Halla-aho kirjoittaa.

”Suomessa suurimpaankin puolueeseen luottaa vain reilut 20% äänestäjistä. Kääntäen: 80% ei luota siihen vaan johonkin muuhun. Kepun mielestä sen on jäätävä oppositioon, koska äänestäjät eivät enää luota siihen, mutta suomalaisessa järjestelmässä tämä on aika lailla määrittely- ja näkökulmakysymys.”

Hän muistuttaa, että keskustaan luottaa edelleen yli 10 prosenttia äänestäjistä.

”Se on kaksi kertaa enemmän kuin kristillisdemokraateilla tai RKP:llä, joista kumpikin on innoissaan pyrkimässä hallitukseen. Niin niiden kuuluukin pyrkiä. Ne edustavat sitä osaa kansasta, joka luottaa niihin ja äänestää niitä, ja ne pyrkivät edistämään kyseisten kansanosien tavoitteita ja intressejä. Se onnistuu paremmin hallituksessa kuin oppositiossa.”

Perussuomalainen pohtii myös, ”kuka tarkkaan ottaen on antanut sen oppositioonmeno-ohjeen, jota kepu nyt on ilmoituksensa mukaan noudattamassa”.

”Ne 11 prosenttiako, jotka äänestivät kepua ja antoivat sille luottamuksensa? Aivan todellako he äänestivät kepua siksi, että kepu jättäytyisi vapaaehtoisesti oppositioon ja kieltäytyisi mahdollisuudesta edistää puoluetta äänestäneiden asiaa? Vai ottaako kepu nyt ohjeensa niiltä, jotka EIVÄT äänestäneet kepua vaan kokoomusta tai perussuomalaisia? Sekin on aika erikoinen ajatus.”

Hän tulkitsee keskustan olevan ”loukkaantunut” niille äänestäjille, jotka nyt valitsivat esimerkiksi kokoomuksen tai perussuomalaiset, ja ”hyvin irrationaalisesti kepu kostaa nämä loukkaukset sille 11 prosentille äänestäjistä, joka edelleen luotti kepuun ja halusi sen edistävän asiaansa eduskunnassa ja hallituksessa”.

Halla-aho kutittelee kirjoituksessaan keskustan piileviä hallitushaluja varoittamalla nyt tehdyn ratkaisun seurauksista.

”Jos kepu on ’porvarillisuudestaan’ huolimatta käytettävissä vain punavihreiden hallitusten tukipuolueena, loputkin kepun äänestäjät voivat hoksata, että maahan saa ei-vasemmistolaisen hallituksen vain äänestämällä niitä puolueita, jotka ovat valmiita osallistumaan ei-vasemmistolaiseen hallitukseen”, hän

