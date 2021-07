Varoitukset koronaviruksen deltavariantin talousvaikutuksista ovat yltyneet Euroopassa ja myös muualla heinäkuun alkupäivinä. Tällä viikolla varoittajien rintamaan liittyi Suomi.

”Meillä on merkkejä siitä, että deltamuunnoksen leviäminen saattaisi aiheuttaa uuden, neljännen aallon. Meidän pitää varautua siihen, että talouden elpymiseen tulee takatalvi”, Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn sanoi tiedotustilaisuudessaan perjantaina.

”Se on yksi lisäsyy siihen, miksi on perustelua, että Euroopan keskuspankki jatkaa edelleenkin elvyttävää rahapolitiikkaa ja pitää huolta siitä, että suotuisat rahoitusolot Euroopassa ja Suomessa säilyvät”, hän jatkoi.

Euroopan komissio julkisti keskiviikkona uuden talousennusteensa, jonka mukaan Suomen talous kasvaa EU-maista hitaimmin tänä ja ensi vuonna. Komissio ennakoi, että Suomessa bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 2,7 prosenttia ja ensi vuonna 2,9 prosenttia, kun EU-maiden keskiarvot ovat tänä vuonna 4,8 ja ensi vuonna 4,5 prosenttia. Esimerkiksi Italiassa bruttokansantuotteen odotetaan kasvavan jopa yli viisi prosenttia tänä vuonna.

Deltavariantin talousvaikutuksista varoitti ensimmäisenä Italian pääministeri Mario Draghi.

”Meidän on oltava realisteja: pandemia ei ole ohi, emmekä edes tiedä, onko tämä jossain vaiheessa ohi. Jos pandemia jossain vaiheessa on ohi, meidän on joka tapauksessa elettävä pitkään sen vaikutusten kanssa. Nyt olemme edelleen valmiita toimimaan, jos näyttää siltä, että pandemia pahenee, mutta ne toimet voivat edelleen vahingoittaa taloutta”, hän sanoi.

Draghi varoitti samalla, ettei ennustettu talouskasvu riitä.

”Tälle vuodelle odotettu toipuminen ei riitä kriisin vahinkojen korjaamiseen. Kasvusta on tehtävä kestävämpää ja vakaampaa, mikä tarkoittaa, että on päästävä yli pandemiaa edeltäneiden tasojen.”

Samaan aikaan Draghin kanssa puhuneen EKP:n pääjohtajan Christine Lagarden viesti oli hyvin samanlainen.

”Euroalue saattaa onnistua välttämään kaikkein pessimistisimmät skenaariot, mutta viruksen mutaatiot ovat suuri riski. Niiden takia tilanne on juuri nyt epävarma”, hän sanoi puheessaan Euroopan parlamentille.

Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin San Franciscon osaston puheenjohtaja Mary Daly varoitti perjantaina Financial Timesin haastattelussa, että deltavariantti ja matala rokotekattavuus osassa maailmaa uhkaavat maailmantalouden elpymistä. Sama viesti kuultiin viikonloppuna Venetsiaan kokoontuneilta G20-maiden valtiovarainministereiltä ja keskuspankkiireilta.