Oxfordin yliopiston Jenner-instituutin tutkijat vaikuttavat johtavan kansainvälistä kilpajuoksua koronaviruksen vastaisen rokotteen kehittämiseksi, kertoo The New York Times. Yliopiston tutkijaryhmä on jo aiemmin lupaillut rokotetta mahdollisesti jo syyskuuksi, ja nyt Jenner-instituutin tutkijat ovat saanut lupaavia uutisia siitä, että heidän kehittämänsä rokote voi tehokas ja toimiva.

Maailmalla on käynnissä lukuisia yrityksiä koronavirukseen tehoavan rokotteen kehittämiseksi, ja lupaavia, kliinisiin testeihin edenneitä hankkeita on käynnissä muun muassa Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Oxfordin tiimillä on kuitenkin etulyöntiasema useimpiin muihin verrattuna, sillä se oli jo ennen koronavirusepidemian ryöpsähdystä todistanut, että sen kehittelemä rokote on harmiton ihmisille.

Nyt Oxfordin ryhmä onkin jo käynnistämässä uuden koronavirusrokotteensa massatestit yli 6000 ihmisen testiryhmällä. Kliinisen testin, joka on jo käynnissä tuhannella ihmisellä, on tarkoitus laajentua toukokuun loppuun mennessä – tavoitteena todistaa, että rokote ei ole vain turvallinen vaan myös toimiva. Jos näin käy, ensimmäiset pari miljoonaa rokoteannosta voivat olla saatavilla jo syyskuussa, ryhmä kertoo NYT:lle.

Ryhmän kehittämän rokotteen tehosta on nyt saatu näyttöä eläinkokeesta. Rokotetta annettiin kuudelle reesusmakakiapinalle testissä viime kuussa, minkä jälkeen apinat altistettiin raskaalle annokselle koronavirusta. Vastaava määrä virusta oli sairastuttanut toistuvasti muut apinat laboratoriossa, mutta 28 päivän jälkeen rokotteen saanut kuusikko oli yhä terve, tutkimuksen tehnyt Vincent Munster kertoo NYT:lle.

”Reesusmakakit ovat kutakuinkin lähimpänä ihmistä oleva olento”, Munster sanoo.

Apinoiden immuniteetti ei takaa sitä, että rokote suojaa myös ihmisiä virukselta, tutkijat korostavat. Lisäksi tuloksia analysoidaan yhä.

Oxfordin yliopisto on saanut lukuisia lahjoituksia työnsä tueksi. Rokotteen valmistustakin pyritään jo aloittamaan Britanniassa ja Hollannissa, vaikka tehosta ei ole vielä todisteita. Amerikkalaista valmistajaa ei New York Timesin mukaan vielä ole, sillä sikäläiset lääkeyhtiöt haluavat yleensä yksinoikeudet kehittämiinsä lääkkeisiin. Sellaista ei ole Oxfordin yliopistosta tulossa.

”Kukaan ei tule tekemään paljon rahaa tällä”, sanoo professori Adrian Hill Jenner-instituutista.

Professori Hillillä on äkkiseltään erikoiselta kuulostava toive Britannian koronatilanteesta.

”Olemme ainoat ihmiset tässä maassa, jotka toivovat tartuntamäärän pysyvän korkeana vielä parin viikon ajan, jotta voimme testata rokotetta.”

Jos koronarajoitukset ja sosiaalinen etäännyttäminen vähentävät Britanniassa tartuntoja ”liikaa”, ryhmä ei ehkä pysty todistamaan rokotteensa tehoa toivomallaan aikataululla.

