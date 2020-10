Yhdysvaltain presidentti Donald Trump poistui sunnuntaina Walter Reedin sotilassairaalasta käydäkseen autoajelulla vilkuttamassa kannattajilleen. Koronaviruksen aiheuttamasta covid-19-taudista kärsivän presidentin ratkaisua arvostellaan vastuuttomaksi poliittiseksi tempuksi, CNN kertoo. Hänen pitäisi olla eristyksissä.

Valkoisen talon mukaan Trumpin visiitti ulkomaailman toteutettiin varotoimia noudattaen, mutta Walter Reed -sairaalassa työskentelevä lääkäri James Phillips, joka ei ole osallistunut Trumpin hoitoon, ei usko niiden pitävyyteen autossa olleiden turvamiesten osalta.

”Jokainen ihminen auton sisällä presidentin täysin tarpeettoman ajelun aikana joutuu nyt 14 vuorokauden karanteeniin. He voivat sairastua. He voivat kuolla. Poliittisen teatterin vuoksi. He riskeerasivat elämänsä Trumpin käskyttäminä poliittisen teatterin vuoksi. Tämä on hulluutta”, Phillips tviittaa.

”Presidentin maasturi ei ole vain luodinkestävä, vaan se on myös eristetty kemiallisia hyökkäyksiä vastaan", Phillips selittää tartuntariskin suuruutta ajoneuvon sisällä.

”Tämä vastuuttomuus on uskomatonta.”

Phillips on myös Washingtonin yliopistollisen sairaalan apulaisprofessori ja hätälääketieteen asiantuntija.

Trumpin pyörähdyksen on tuominnut myös Valkoisen talon kirjeenvaihtajien järjestö.

Vierailun sairaalan ulkopuolella tekee erikoiseksi se, että samaan aikaan Trump saa voimakasta hoitoa covid-19-tautiinsa. Valkoisen talon lääkärin Sean Conleyn mukaan presidentti on kärsinyt hetkellisistä happisaturaation pudotuksista, ja hänelle annettiin perjantaina kahdesti lisähappea. Trumpia hoidetaan Conleyn mukaan nyt deksametasonilla, joka on muun muassa astman ja reumasairauksien hoitoon käytetty kortikosteroidi. Trumpia hoidetaan edelleen myös kokeellisella remdesivirillä.

Trumpin kunnosta annetut tiedot ovat kuitenkin ristiriitaisia, sillä lääkärit ovat myös maininneet hänen voivan päästä sairaalasta maanantaina.

