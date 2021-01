Perussuomalaiset on kasvattanut prosenttiyksikön verran suosiotaan Ylen puoluekannatusmittauksessa. Kyseessä on mittauksen suurin muutos.

Pääministeripuolue sdp yltää toiseksi kasvatettuaan suosiotaan lähes yhtä paljon, 0,8 prosenttiyksikköä.

Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, perussuomalaisia äänestäisi 21,9 prosenttia ja sdp:tä 21,4 prosenttia suomalaisista.

Kokoomus on kolmantena 16,2 prosentin kannatuksella ja sen suosio nousi 0,3 prosenttiyksikköä. Kuudentena olevan vasemmistoliiton suosio kasvoi lähes saman verran, 0,4 prosenttiyksikköä ja sitä äänestäisi nyt 7,6 prosenttia suomalaisista.

Kaikki muut puolueet ovat menettäneet hieman kannatustaan Ylen mittauksessa. Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) ympärillä vellonut kohu näkyy kuitenkin yllättävän vähän vihreiden suosiossa. Puolue yltää viidenneksi 11,4 prosentin kannatuksella, joka on huvennut vain 0,2 prosenttiyksikköä edellisestä mittauksesta.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja arvioi Ylelle, että Haavisto-jupakka näkyy mittausjakson loppupuolella, mutta alkupuolen hyvä kannatus on tasoittanut kannatuslaskua. Turjan mukaan sdp ja perussuomalaiset taistelevat nyt suurimman puolueen paikasta, kun muut eivät oikein tunnu etenevän mihinkään.

Perussuomalaiset on hyötynyt Haavisto-kohusta. Ylen tausta-aineiston perusteella perussuomalaisten suosio nousi, kun Haavisto sai perustuslakivaliokunnalta moitteet ja Suomi kotiutti al-Holin leiriltä lapsia äiteineen.

Hiukan vihreitä enemmän on heikentynyt keskustan suosio, joka on nyt 11,7 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisessä mittauksessa. Keskusta on mittauksessa neljäntenä. Puheenjohtajanvaihdos Annika Saarikkoon ei siis vielä ole tuonut puolueelle toivottua piristystä.

Ylen mukaan koronatoimet kannattelevat sdp:n kannatusta, mutta eläkeputken poisto näkyy puolueen kannatuksessa.

”Sdp on menettänyt mittausjaksolla kannatustaan juuri 50–64-vuotiaiden ikäryhmässä, jota eläkeputken asteittainen poisto erityisesti koskee”, Turja arvioi Ylelle.

Taloustutkimus haastatteli 2 221 suomalaista 2.12.2020–5.1.2021. Puoluekantansa kertoi 1 504 vastaajaa. Mittauksen virhemarginaali on 2,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.