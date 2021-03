Valtiontalouden tarkastusvirasto toimitti tutkintotiedot pääjohtaja Tytti Yli-Viikarista, kun kerroimme, ettei tietoja Yli-Viikarin urapolun alusta valtiovarainministeriöstä eikä valtionhallinnon palvelukeskus Palkeesta saatu.

Yli-Viikarilla on maisteritutkinto Sorbonnen yliopistosta estetiikasta ja taideaineista, se sisältää maininnan, että Yli-Viikari hallitsee kulttuuriprojektien laatimisen ja toimeenpanon.

Opetushallitus on tunnustanut tutkinnon ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi.

Lisäksi Yli-Viikarilla on ENA:sta tutkinto. Vastaava koulutus ENA:ssa kestää nykyään 13 kuukautta ja siihen sisältyy kolmen kuukauden työharjoittelu.

Vastaavanlainen tutkinto Yli-Viikarilla on College of Europesta. Tämä koulutus on eurooppalaisen politiikan ja hallinnon saralta.

Nämä kaksi jälkimmäistä tutkintoa eivät ole varsinaisia yliopistollisia loppututkintoja, mutta arvostettuja täydennyskoulutuksia.

Valtiovarainministeriöön nimikirjaotteen mukaan Yli-Viikari on tullut EU-avustajaksi määräaikaiseen virkasuhteeseen 2005 ja siitä siirtynyt controller-toimintoihin 2006 lainsäädäntöasiantuntijan nimikkeellä.

2007 Tytti Yli-Viikari siirtyi Valtiotalouden tarkastusvirastoon johdon asiantuntijaksi ja nyt hän on pääjohtaja.