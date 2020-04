Ruotsin pehmeää koronalinjaa kritisoivat tutkijat vaativat nyt poliitikoilta tiukempia päätöksiä. Dagens Nyheterin julkaisemassa kannanotossa 22 tutkijaa vaatii nyt, että ruotsalaisten päättäjien olisi suljettava koulut ja ravintolat Suomen tapaan.

Allekirjoittajien joukossa on niin epidemiologian, virologian kuin kansanterveystieteen professoreita, tutkijoita ja lääkäreitä.

”Ruotsissa toisin kuin naapurimaissamme kuolleiden määrä nousee kohti Italian huippulukuja”, he toteavat.

Kirjoituksessaan tutkijat viittaavat myös DN:n pääsiäisenä julkaisemaan presidentti Sauli Niinistön haastatteluun. Siinä Niinistö kertoi, että Ruotsin tapaan myös Suomessa aloitettiin antamalla kansalaisille ensin suosituksia.

”Mutta ei kansalaisia voi suosittaa olemaan menemättä ulos, jos ravintolat yhä saavat olla auki”, Niinistö totesi. Nyt tutkijat käyttävät tätä lausuntoa vertaillessaan Ruotsin ja Suomen kuolleisuuslukuja:

”Ruotsissa kuolee nyt siis kymmenen kertaa enemmän ihmisiä koronavirukseen kuin naapurimaassamme Suomessa. Suomessa kaikki kahvilat ja ravintolat ovat suljettuja. Suomessa kaikki koulut ovat suljettuja (poikkeuksia on alakouluissa ja päiväkodeissa erityisistä tarpeista). Suomessa yli kymmenen hengen kokoontumiset ovat kiellettyjä”, tutkijat kirjoittavat.

He arvostelevat Ruotsin kansanterveysvirasto Folkhälsomyndighetenin johtamaa koronalinjaa koko pandemian vähättelystä. Tutkijoiden mukaan virasto on ainakin neljään otteeseen katsonut, että epidemia on hidastunut tai hidastuu.

”Sitä se ei ole tehnyt. Kaikkia Italian Alpeilta kotiinsa palanneita neuvottiin jatkamaan normaalia elämää, jos heillä ei ollut oireita – vaikka tiedettiin, että epidemia oli iskenyt kovaa Pohjois-Italiaan. Yhä kieltäydytään hyväksymästä, että taudin leviäminen oireettomista on olennaisesti vaikuttanut iäkkäiden kuolleisuuteen. Ja vielä ollaan haluttomia muuttamaan suosituksia, vaikka Ruotsin käyrä on kehittynyt radikaalisti erilleen muista naapurimaista.”

”Jos Ruotsin tartuntojen torjuntatyössä olisi kunnolla mietitty, hyvin toimiva strategia covid-19:n varalle, niin tuskin kuolleisuus olisi Ruotsissa nyt yhtä suurta kuin Italiassa ja kymmenen kertaa suurempaa kuin Suomessa.”

Kirjoituksensa lopuksi he siteeraavat Niinistöä vielä uudemman kerran, kun tämä kertoi olleensa aktiivinen ja varoittaneensa.

”Mitä ihmiset olisivat ajatelleet, jos olisin vain ollut hiljaa koko ajan. Olenhan sentään presidentti”, Niinistö totesi.

”Näin pitää tehdä myös Ruotsissa. Kansan valitsemien päättäjien, heidän joilla lopulta on vastuu, on nyt tartuttava toimiin ja mitään muuta vaihtoehtoa ei ole.”

LUE MYÖS: