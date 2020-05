Koko Suomen hallitus siirtyi torstaina etätöihin ”toistaiseksi ainakin kuluvan viikon loppuun asti”, koska osa ministereistä on mahdollisesti altistunut koronavirukselle. Välillisesti altistumisen mahdollisuus koskee hallituksen ministereitä myös laajemmin, mikä johti etätyöpäätökseen ja muun muassa ministerien tiedotustilaisuuksien perumiseen perjantailta.

Valtioneuvosto tiedotti, että sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) sekä työministeri Tuula Haatainen (sd) ovat mahdollisesti altistuneet koronavirukselle tiistaina, jolloin he ovat olleet samassa tilassa koronatartunnasta epäillyn henkilön kanssa. Kaksikko oli läsnä hallituksen kokoontuessa keskiviikkona Säätytalolla.

Tiedotteen mukaan Säätytalon neuvottelut järjestettiin ”eri tiloissa etäyhteydellä toisiinsa”, mutta neuvotteluiden ulkopuolella on ollut muita ”yksittäisiä kohtaamisia ministereiden välillä”.

”Tämän vuoksi pääministeri on tehnyt päätöksen, että varotoimena kaikki ministerit siirtyvät etätöihin toistaiseksi ainakin kuluvan viikon loppuun asti. Valtioneuvosto jatkaa työskentelyään normaalisti etäyhteyksien avulla”, valtioneuvosto tiedotti.

Valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski kertoo Uudelle Suomelle, että eri tiloihin jakautuminen neuvotteluissa tarkoittaa sitä, että hallitus on ollut jaettuna kahtia, kahteen saliin. Pekonen ja Haatainen olivat Anttikosken mukaan neuvotteluissa samassa ryhmässä.

Oliko pääministeri Sanna Marin heidän ryhmässään?

”Sitä en kommentoi enempää, minkälaiset järjestelyt on ollut”, Anttikoski sanoo.

Perjantailta peruttiin kaksi ministeriöiden tiedotustilaisuutta, joissa piti olla ministeri tai ministereitä paikalla. Lisäksi eduskunnan kyselytuntia ei pidetty torstaina. Sen sijaan odotettu Vesa Vihriälän selvitysryhmän raportin julkistustilaisuus järjestetään suunnitellusti perjantaina, sillä ministeriöiden tilaisuudessa ei ole paikalla hallituksen ministereitä.

Kaikille ministereille tuskin koronatestiä

Kenellekään ministereistä ei ole toistaiseksi tehty koronatestiä tapauksen vuoksi, sillä mahdollisesta altistumisesta on Anttikosken mukaan liian lyhyt aika.

Pekosen ja Haataisen kanssa samassa tilassa olleelle henkilölle tehtiin koronavirustesti torstaina, ja testin tulos saadaan valtioneuvoston mukaan kahden päivän sisällä. Ministerit ovat vähintään siihen asti kotikaranteenissa ja etätöissä. Loppuviikkoa pidemmälle päätöksiä asiassa ei ole tehty.

”Nyt odotetaan altistuneen henkilön testitulosta, ja sen perusteella tehdään jatkoarviot. Jos osoittautuu, että se [testitulos] on negatiivinen, siinä tapauksessa hallitus palaa siihen normaaliin, mitä nyt tätä ennen oli. Eli joka tapauksessa hallitus on kokoontunut eri saleissa ja hygieniasta on huolehdittu ja niin edelleen”, Anttikoski kertoo.

”Jos osoittautuu, että tällä ministerit mahdollisesti altistuttaneella henkilöllä on koronavirus, sitten sen perusteella katsotaan ministereiden osalta testaus tapauskohtaisesti. Tietysti nämä kaksi altistunutta ministeriä sitten testataan. Vielä sitä ei ole kannattanut tehdä, koska tästä [altistumisesta] on niin vähän aikaa.”

Jos epäillyn altistuttajan testi on positiivinen, ovat ministerit ohjeistuksen mukaan karanteenissa 7-14 vuorokauden ajan, minkä lisäksi ryhdytään tarpeen mukaan koronatesteihin ja muihin toimenpiteisiin.

Ministerikaksikko Pekonen ja Haatainen testataan todennäköisesti joka tapauksessa lähivuorokausina, ellei jo ennen sitä saada tietoa, että alkuperäiseksi altistuttajaksi epäillyn henkilön testitulos on negatiivinen. Kaikkia ministereitä ei testata automaattisesti, vaikka tulos olisi positiivinen.

”Joka tapauksessa kaikki ministerit eivät ole olleet edes kontaktissa näiden kahden ministerin kanssa”, Anttikoski toteaa.

Ministereiden lisäksi Säätytalon keskiviikon neuvotteluissa on ollut Anttikosken mukaan paikalla ”suunnilleen saman verran virkamiehiä ja avustajia”, eli kokonaisuudessaan ”puhutaan alle 50 henkilöstä”. Marinin hallituksessa on 19 ministeriä. Osa paikalla olleista ei kuitenkaan ole ollut lähikontaktissa kyseisten kahden ministerin tai näiden esikunnan kanssa.

